Почалося голосування за останнього фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2025": список усіх пісень (відео)

Свій голос можна віддати до 10:00 17 січня. Сам Нацвідбір пройде 8 лютого, а "Євробачення" — у травні.

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Почалося голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2025", яке пройде у Швейцарії. Свого фаворита можна обрати в застосунку "Дія". Про це повідомляє Суспільне.

Свій голос можна віддати до 10:00 17 січня. Уже доступні пісні десяти музикантів, які мають шанс потрапити до шортлісту Нацвідбору.

ENLEO — SUPERNOVA

ENLEO — SUPERNOVA

МУАЯД — AMNESIA

МУАЯД — AMNESIA

BRYKULETS — Кришталі

BRYKULETS — Кришталі

Ranrawi — Anymore

Ranrawi — Anymore

GRISANA — Kohoney

GRISANA — Kohoney

Слухай Сашу — Живи

Слухай Сашу — Живи

MON FIA — Dive Inside

MON FIA — Dive Inside

YAGODY — БрамаЯ

YAGODY — БрамаЯ

Starykova Hrystyna — Rise

Starykova Hrystyna — Rise

FIЇNKA — Культура

FIЇNKA — Культура

Хто вже серед девʼяти фіналістів Нацвідбору:

Future Culture — Waste My Time;

KHAYAT — HONOR;

KRYLATA — STAY TRUE;

MOLODI — my sea;

Ziferblat — Bird of pray;

Абіє — Дім;

ДК Енергетик — Сіль;

Маша Кондратенко — No time to cry;

Влад Шериф — Wind of change.

Вони точно виступлять у фіналі Нацвідбору 2025 8 лютого, який пройде у форматі телевізійного концерту. До девʼяти музикантів також додасться переможець голосування в "Дії." Саме "Євробачення-2025" пройде у місті Базель, Швейцарія, у травні. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.

Нагадаємо, український співак бере участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" від Сан-Марино.

Також Фокус писав про обране журі Нацвідбору на "Євробачення-2025".