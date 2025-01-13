Почалося голосування за останнього фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2025": список усіх пісень (відео)
Свій голос можна віддати до 10:00 17 січня. Сам Нацвідбір пройде 8 лютого, а "Євробачення" — у травні.
Почалося голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на "Євробачення-2025", яке пройде у Швейцарії. Свого фаворита можна обрати в застосунку "Дія". Про це повідомляє Суспільне.
Свій голос можна віддати до 10:00 17 січня. Уже доступні пісні десяти музикантів, які мають шанс потрапити до шортлісту Нацвідбору.
ENLEO — SUPERNOVA
МУАЯД — AMNESIA
BRYKULETS — Кришталі
Ranrawi — Anymore
GRISANA — Kohoney
Слухай Сашу — Живи
MON FIA — Dive Inside
YAGODY — БрамаЯ
Starykova Hrystyna — Rise
FIЇNKA — Культура
Хто вже серед девʼяти фіналістів Нацвідбору:
- Future Culture — Waste My Time;
- KHAYAT — HONOR;
- KRYLATA — STAY TRUE;
- MOLODI — my sea;
- Ziferblat — Bird of pray;
- Абіє — Дім;
- ДК Енергетик — Сіль;
- Маша Кондратенко — No time to cry;
- Влад Шериф — Wind of change.
Вони точно виступлять у фіналі Нацвідбору 2025 8 лютого, який пройде у форматі телевізійного концерту. До девʼяти музикантів також додасться переможець голосування в "Дії." Саме "Євробачення-2025" пройде у місті Базель, Швейцарія, у травні. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал проведуть на арені St. Jakobshalle 17 травня.
Нагадаємо, український співак бере участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" від Сан-Марино.
Також Фокус писав про обране журі Нацвідбору на "Євробачення-2025".