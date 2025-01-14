Гуцульська "Культура": що відомо про співачку FIЇNKA, яка вдруге прийшла на Нацвідбір (фото, відео)

У 2023 році FIЇNKA посіла четверте місце у фіналі Нацвідбору на "Євробачення". Тоді вона виступила з піснею "Довбуш", а через два роки повернулася з "Культурою".

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Співачка FIЇNKA стала однією з претенденток на участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" з піснею "Культура". Фокус розповідає, що відомо про артистку.

Як насправді звуть співачку FIЇNKA

Справжні імʼя та прізвище FIЇNKA — Ірина Вихованець. Вона активно популяризує гуцульську культуру, адже родом із Івано-Франківщини.

Зокрема, у зірки є YouTube-канал "Ліжник TV", у якому вона розповідає про життя гуцулів.

FIЇNKA

Що означає псевдонім FIЇNKA

"Фіїнка – то гуцульською похресниця. Так мене мій хресний тато називає. А похресників всі люблять. До слова, багато ЗМІ популяризують помилково моє ім’я як "FINKA", але ж це неправильно, це як казати на Тарас – Тас", — говорила співачка.

Пісня FIЇNKA "Культура" на Нацвідбір-2025

У 2025 році артистка представила пісню "Культура", з якою може пройти до фіналу Нацвідбору на "Євробачення", яке цього року пройде у Швейцарії.

"Наша культура — наша найбільша цінність", — вважає Вихованець.

Співачка FIЇNKA одразу не пройшла до шортлиста Нацвідбору, проте наразі змагається за право стати десятою фіналісткою пісенного конкурсу. Голосування в "Дії" триває з 13 по 17 січня.

Пісня FIЇNKA "Культура" на Нацвідбір-2025

Участь FIЇNKA на Нацвідборі-2023

У 2023 році співачка FIЇNKA вже брала участь у Нацвідборі на "Євробачення". Гуцульська артистка представила пісню "Довбуш". Втім, тоді перемогу здобув тернопільський гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel.

FIЇNKA отримала тоді 6 балів від журі, 7 — від глядачів (13 загалом), посівши четверте місце.

Пісня FIЇNKA "Довбуш"

FIЇNKA — акторка

Виявилося, що FIЇNKA також професійна театральна акторка. На запитання, чому вона вирішила стати співачкою, учасниця Нацвідбору відповіла так:

"Співачка, актриса – це все життя перегукувалося. Я з дитинства співала, на скрипці грала, їздила по вокальних конкурсах. Тому я вирішила і на театральний вступити, там співати потрібно було, інструментом володіти. Та й подобалася мені акторська гра, режисура. Якось усе поєдналося".

Спочатку FIЇNKA хотіла вступати на скрипальку, але в останній момент передумала.

FIЇNKA

Окрім карʼєрних моментів, FIЇNKA також виховує маленького сина Владислава.

Нагадаємо, український співак хоче представляти Сан-Марино на "Євробаченні-2025".

Також Фокус писав про журі Нацвідбору на "Євробачення-2025".