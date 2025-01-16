Нацотбор на "Евровидение-2025": Тина Кароль отреагировала на обвинения FIЇNKA в плагиате (видео)

FIЇNKA представила песню "Культура", с которой борется за право попасть в шортлист Нацотбора. Впрочем, в сети заподозрили "кражу" трека.

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Украинская певица и продюсер Тина Кароль отреагировала на обвинения FIЇNKA в плагиате песни, с которой та пришла на Нацотбор. Об этом она рассказала в своем телеграмм-канале.

FIЇNKA "Культура"

В 2025 году артистка из Ивано-Франковской представила песню "Культура", с которой может пройти в финал Нацотбора на "Евровидение-2025", которое в этом году пройдет в Швейцарии.

Накануне в сети начали писать, что трек Ирины Выхованец (настоящие имя и фамилия FIЇNKA) очень похож на композицию "Con Altura" испанской певицы Rosalía. Впрочем, Тина Кароль так не считает.

"Я рада, что участники и их песни не оставляют равнодушными никого. Никакого сходства песен нет ни темпом, ни гармонией, ни ритмикой, ни содержанием! У FIЇNKA слово хук звучит как "культура", а у Rosalía — con altura (что означает "вести себя достойно"). Этот упрек на сходство песен в комментариях (их немного, спасибо сознательным) не является компетентным", — отметила певица.

В частности, Кароль обратила внимание на то, что участники Нацотбора, которые хотят попасть в финал, пытаются "потопить" конкурентов, призывами голосовать за себя, унижая других.

"Всем, кто в списке лонглиста или не прошел в него: ведите с честью борьбу, и судьба улыбнется вам. Я знаю кто, но пока наблюдаю", — считает артистка и продюсер.

Тина Кароль отреагировала на обвинения FIЇNKA в плагиате Фото: скріншот

Пока сама FIЇNKA на обвинения не отреагировала.

Напомним, украинский певец хочет представлять Сан-Марино на "Евровидении-2025".

Также Фокус писал о том, что известно о FIЇNKA, которая во второй раз пришла на Нацотбор.