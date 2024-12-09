Тина Кароль показалась с 16-летним сыном в военной форме (фото)

Вениамин — единственный сын украинской артистки. Он учится в Великобритании.

39-летняя украинская певица Тина Кароль показала редкое фото с 16-летним сыном Вениамином. Семейный кадр артистка опубликовала в Instagram.

На фотографии, сделанной в зеркале, звезда сцены и ее единственный наследник позировали в военной форме. Тина Кароль в таком образе напомнила своим фанатам Сару Коннор, героиню фильма "Терминатор".

Певица, судя по всему, оценила такое сравнение и в шутку назвала сына "терминатором", добавив цитату о Джоне Конноре, лидере сопротивления в войне с машинами.

"Терминатору пока 16", — написала Тина Кароль.

Тина Кароль с сыном Фото: Instagram tina_karol

16-летний Вениамин учится в Великобритании, поэтому довольно редко видится с мамой.

"Он там у меня суперпрофессор немного. Я его муштрую, чтобы математика была крутая, не то, что у меня", — говорила певица.

Сын Тины Кароль учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School. Вениамин родился в союзе артистки и продюсера Евгения Огира, который ушел из жизни в 2013 году из-за рака желудка.

Напомним, украинский ведущий предположил, что Тина Кароль могла уже выйти замуж.

Также Фокус писал об отдыхе Тины Кароль с сыном в Карпатах.