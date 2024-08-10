"Собралась замуж": ведущий высказался о личной жизни Тины Кароль (видео)

Звезда сцены ранее говорила, что о ее вероятной свадьбе точно не узнает публика. Кароль была замужем один раз и воспитывает сына.

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Украинский ведущий Евгений Фешак высказался о личной жизни певицы Тины Кароль. Своими мыслями продюсер поделился в эфире "Люкс ФМ".

По мнению ведущего, артистка уже могла выйти замуж и даже организовать празднование по этому поводу, однако не сообщила своим фанатам о новом семейном статусе.

"Тина Кароль собралась замуж... Мне кажется, что она, в принципе, уже вышла замуж. Что она сказала? Если будет выходить замуж, то сделает это подальше от глаз публики и никогда не сообщит поклонникам о своем новом статусе. Поэтому можем сделать вывод, что, в принципе, может, все уже и было. Может, уже отгуляли свадьбу", — отметил Фешак.

Евгений Фешак высказался о личной жизни Тины Кароль

Тина Кароль была замужем один раз. Певица и продюсер Евгений Огир заключили брак в 2008 году. От их союза подрастает сын Вениамин, который очень похож на своего отца и учится в Великобритании.

Кароль и Огир прожили в браке около пяти лет. В 2013 году Евгений в возрасте 32 лет умер от рака желудка. А Тина Кароль после этого не подтверждала других отношений.

Тина Кароль с сыном и мужем Фото: Tina Karol\Telegram

Напомним, Тина Кароль повторила с единственным сыном фото, которое делала с покойным мужем.

Также Фокус писал о прохождении Тиной Кароль курса военной подготовки.