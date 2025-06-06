Тина Кароль и Оля Полякова: в каких отношениях певицы после скандала

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала публичные скандалы с Олей Поляковой. Артистка рассказала, действительно ли они враждуют в украинском шоу-бизнесе.

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Об этом Тина Кароль рассказала "Нашему радио".

Певица прокомментировала все конфликты, которые возникали между ней и Олей Поляковой. В частности, речь идет о случаях, когда Оля публично называла ее в разных шоу "нервной крикухой" и"плакальщицей на похоронах".

Но, по словам Тины Кароль, напряжение между ними осталось в прошлом. Понимание пришло после личного разговора, во время которого они откровенно все обсудили. Более того — Оля извинилась за свои слова, а Тина приняла извинения.

"Она когда-то сказала что-то в какой-то программе. Мы между собой это решили. Конечно, мы виделись. Она извинилась. А я ей сказала: "Оля, я тебя обнимаю, все бывает". Это прошло", — сказала Тина Кароль.

При этом певица отметила, что для себя исключает возможность публично критиковать других артистов, ведь считает это неприемлемым.

"Лично ни разу ни на одного артиста не сказала плохих слов — это стрьом", — добавила она.

Напомним, популярный украинский певец SHUMEI поделился впечатлениями от работы со звездой Тиной Кароль. Он рассказал, какая она в обычной жизни, и какие между ними отношения.

Фокус также писал, что украинская певица Тина Кароль резко отреагировала на негативный комментарий к ее новому клипу на песню "Балконы", обратив внимание на возраст пользовательницы сети.