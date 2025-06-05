"Она словно живет в музыке": SHUMEI рассказал о Тине Кароль и том, какие между ними отношения

Популярный украинский певец SHUMEI поделился впечатлениями от работы со звездой Тиной Кароль. Он рассказал, какая она в обычной жизни, и какие между ними отношения.

Related video

Об этом SHUMEI рассказал в интервью изданию Оboz.ua.

Артист, который выпустил с певицей Тиной Кароль две песни — "Дзвони" и "Стерва", рассказал, что ему комфортно и приятно работалось с исполнительницей.

"Что касается Тины Кароль, то она словно живет в музыке. Интересно наблюдать, как она ее чувствует, слышит. Может зайти в студию и сходу, без дополнительных репетиций, записать очень качественный трек", — поделился певец.

SHUMEI сказал, что у него с Тиной хорошие отношения в обычной жизни, однако они не очень близкие.

"Сказать, что я могу позвонить ей в любой момент, будет неправдой. Я стараюсь не беспокоить, потому что она человек занятой. У нее свои дела, у меня — свои. Но если нужен совет, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не значит, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю", — пояснил артист.

SHUMEI: что известно о певце

SHUMEI — настоящее имя Олег Шумей — родился 9 февраля 2002 года в Долине, Ивано-Франковской области. Это украинский певец и музыкант.

Олег Шумей побеждал в ряде конкурсов, однако широко известным стал, в первые дни российского вторжения в Украину, опубликовав дебютную видеоработу на собственную песню "Тривога" и вскоре перепев песню "У тополя" польской группы "Enej", которая была написана более 7 лет назад и посвящена украинским военным, погибшим на войне после российского вторжения 2014 года. Она вошла в тренды YouTube и чарта топ 100 Apple Music в Украине.

Популярные песни SHUMEI: "Буревіями" со Златой Огневич, "Комета", "Стерва" и "Дзвони" с Тиной Кароль, "Выше облаков".

Напомним, LAUD впервые публично рассказал, что произошло между ним и SHUMEI, из-за чего он прекратил с ним сотрудничество.

Фокус также писал, что украинская певица Тина Кароль резко отреагировала на негативный комментарий к ее новому клипу на песню "Балконы", обратив внимание на возраст пользовательницы сети.