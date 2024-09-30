Певец LAUD впервые прокомментировал, из-за чего прекратил сотрудничество с SHUMEІ

LAUD впервые публично рассказал, что произошло между ним и SHUMEI, из-за чего он прекратил с ним сотрудничество.

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26-летний украинский R&B певец, композитор и финалист шоу "Голос Країни", который в 2018 и 2019 годах участвовал в национальном отборе Евровидения, LAUD впервые публично рассказал о конфликте из-за которого прекратилось его сотрудничество с другим певцом SHUMEI. Подробностями артист поделился в выпуске "Муз_Тренд" со Славой Деминым.

В частности, LAUD (настоящее имя Владислав Каращук) рассказал, что сотрудничество с SHUMEI длилось около полутора лет. За это время совместно ребята записали кавер на песню "Чорнобривці", которая за два года набрала 3,3 миллиона просмотров, а также вместе выступали на благотворительных концертах.

"Наше сотрудничество было где-то год-полтора и мы классно сошлись, когда мы начали давать совместные благотворительные проекты. Собирали деньги, ездили за границу с благотворительными концертами, это был классный период. Но был момент, когда продюсер SHUMEI делал вместе со мной совместный трек, мы говорили о том, чтобы подписать договор по авторскому праву и роялти, но он не хотел подписывать эти договоры. Он говорил: "Мы честные, мы будем все делить 50 на 50". Но когда началась выплата роялти, он сказал, что не заплатит ни копейки и что я не могу выступать с песнями, которые мы вместе с ним записали. Там были песни — "Ты мне очень". Почему-то произошел запрет при том, что опять таки роялти, даже на самом деле по песне "Чорнобривці" я ни разу не получил. Я доверился", — пояснил артист.

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