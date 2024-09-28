Бывший участник группы DZIDZIO объяснил, почему негативно относится к Олегу Виннику

Julik заявил, что не разделяет позицию Олега Винника относительно его поведения после начала полномасштабного вторжения.

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Бывший участник группы DZIDZIO Julik (настоящее имя Назарий Гук) высказался об Олеге Виннике, который решил вернуться на сцену. Свое отношение к артисту он озвучил в интервью изданию Фокус.

В частности, Назарий рассказал, что лично знаком с Олегом Винником, ведь они вместе снимались в одном из телевизионных проектов.

Также он прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг репутации артиста. В частности, речь идет о том, что с февраля 2022 года Олег Винник исчез из медийного пространства Украины и никоим образом не продемонстрировал свое отношение к войне. Артист перестал вести социальные сети и давать интервью. Уже в 2024 году артист заявил, что возвращается и впервые вышел на связь к поклонникам. Тогда Винник заявил, что никуда не убегал и не прятался ни от кого. Артист рассказал, что имел определенные проблемы со здоровьем. Однако не все до конца поняли действия артиста.

"Относительно его поступка: мне совершенно не понятна его логика. Он со своим фан-клубом мог бы сделать немало, однако этот шанс упустил. Это его выбор, осуждать или нет решать вам. Я к такому решению отношусь негативно. Когда твоей стране нужна поддержка — ты, как артист, должен ее дать, а не сидеть и молчать", — объяснил свое отношение к Виннику Назарий Гук.

Он также отметил, что считает попытки Олега исправить ситуацию равными нулю, ведь люди уже успели сделать выводы. Поэтому сейчас ему стоит быть честным, ведь это его лицо перед людьми.

Больше читайте в интервью Назария Гука для Фокуса в котором высказал свое мнение о творчестве Клавдии Петровны.