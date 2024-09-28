Колишній учасник гурту DZIDZIO пояснив, чому негативно ставиться до Олега Винника

Julik заявив, що не розділяє позицію Олега Винника щодо його поведінки після початку повномасштабного вторгнення.

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Колишній учасник гурту DZIDZIO Julik (справжнє імʼя Назарій Гук) висловився про Олега Винника, який вирішив повернутися на сцену. Своє ставлення до артиста він озвучив в інтервʼю видання Фокус.

Зокрема, Назарій розповів, що особисто знайомий з Олегом Винником, адже вони разом знімалися в одному з телевізійних проєктів.

Також він прокоментував ситуацію, яка склалася навколо репутації артиста. Зокрема, мова йде про те, що з лютого 2022 року Олег Винник зник з медійного простору України і жодним чином не продемонстрував своє ставлення до війни. Артист перестав вести соціальні мережі та давати інтерв’ю. Вже в 2024 році артист заявив, що повертається і вперше вийшов на звʼязок до шанувальників. Тоді Винник заявив, що нікуди не тікав і не ховався ні від кого. Артист розповів, що мав певні проблеми зі здоровʼям. Натомість не всі до кінця зрозуміли дії артиста.

"Щодо його вчинку: мені абсолютно не зрозуміла його логіка. Він зі своїм фан-клубом міг би зробити чимало, проте цей шанс змарнував. Це його вибір, засуджувати чи ні вирішувати вам. Я до такого рішення ставлюся негативно. Коли твоїй країні потрібна підтримка — ти, як артист, мусиш її дати, а не сидіти й мовчати", — пояснив своє ставлення до Винника Назарій Гук.

Він також наголосив, що вважає спроби Олега виправити ситуацію рівними до нуля, адже люди вже встигли зробити висновки. Тому зараз йому варто бути чесним, адже це його обличчя перед людьми.

Більше читайте в інтерв'ю Назарія Гука для Фокуса в якому висловив свою думку про творчість Клавдії Петрівни.