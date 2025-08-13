От Усика до Ермака: Тина Кароль попросила ChatGPT найти ей жениха — кто попал в список

Украинская певица Тина Кароль решила поразвлечь фанатов и обратилась к искусственному интеллекту за советом, какого жениха ей выбрать. В TikTok-видео звезда показала список известных украинцев, сгенерированный ChatGPT, и с юмором прокомментировала результаты.

Related video

Тина Кароль развлекла своих подписчиков забавным экспериментом с искусственным интеллектом. Артистка попросила ChatGPT назвать украинских холостяков из мира шоу-бизнеса и политики. Об этом стало известно из видео, которое певица опубликовала в TikTok.

Сначала в подборку попали певцы Артем Пивоваров, Александр Пономарев, Святослав Вакарчук, ведущий Владимир Остапчук, блогер Алексей Дурнев, политик Михаил Подоляк и боксер Александр Усик, но певица отметила, что почти все они уже в отношениях.

После уточнения запроса искусственный интеллект составил другой список — туда снова вошел Пивоваров и Дурнев, а также появился шеф-повар Эктор Хименес-Браво, певец Макс Барских, глава офиса президента Андрей Ермак, политик Мустафа Найем и народный депутат Святослав Юраш.

В конце ролика Тина, улыбаясь, призналась: "Пора завершать эту историю, потому что будет шкандал".

В комментариях пользователи TikTok написали свои варианты для Тины Кароль:

"№9 Юлия Санина"

"Я не поняла, а где Женя Янович?"

"Тина, выбирай меня!!!"

"Знаем мы одного молдавского холостого красавца, тоже почти из украинского шоубиза можно сказать, идеальный кандидат"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тина Кароль прогулялась по Киеву с мужем Осадчей, пока та за границей.

Певица "наехала" на Потапа, который снял на нее странную пародию.

Кроме того, Кароль прокомментировала публичные скандалы с Олей Поляковой. Артистка рассказала, действительно ли они враждуют в украинском шоу-бизнесе.