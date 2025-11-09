"Зняла відео з Алхімоподібними": у мережі розкритикували Тіну Кароль – що сталось

Українська співачка Тіна Кароль потрапила у хвилю дискусій у соцмережах після появи у TikTok разом із блогерами Стасею Макєєвою та Олегом Машуковським. Спільний ролик миттєво став вірусним, але не всім припав до душі — частина користувачів звинуватила артистку в "зашкварі".

Приводом для колаборації став день народження матері Макєєвої. На 61-річчя донька зробила їй розкішний подарунок — білий Porsche і виступ Тіни Кароль. Окрім концерту, співачка зняла кілька відео для TikTok разом із блогеркою.

Втім, після публікацій у соцмережах у Threads спалахнула жвава дискусія. Частина користувачів різко розкритикувала Кароль через те, що вона співпрацювала з інфлюенсеркою, яку часто згадують у контексті неоднозначних висловлювань і контенту російською мовою.

Стася Макєєва, Олег Машуковський і Тіна Кароль Фото: TikTok

Зокрема, журналіст Дмитро Беспалов у Threads висловився про ситуацію:

"Давайте чесно: Тіна Кароль під час повномасштабки веде себе тихо, особливо не шквариться скандалами, збори ЗСУ закриває з власного гаманця — знаю від деяких військових. Питання в іншому: як ти, маючи проукраїнські погляди, йдеш знімати контент з Макєєвою, яка належить до лобі "не всьо так адназначна/какая разніца"? Тут і піарник не потрібен, аби свідома людина зрозуміла: стоп, а чому я зніматиму відео з Алхімоподібними", — написав Дмитро.

Тіну Кароль розкритикували за відео з Макєєвою Фото: Threads

Поки що Тіна Кароль ситуацію не коментувала.

Що відомо про Стасю Макєєву

Блогерка з Харкова, за родинним TikTok-акаунтом якої стежать понад 4 мільйони користувачів, раніше брала участь у шоу "Супермама". Вона часто опиняється в центрі обговорень у соцмережах через гучні святкування, що викликають суперечливу реакцію на тлі повномасштабної війни.

У 2023 році Стася Макєєва потрапила у скандал після відео, знятого в готелі Nemo, де разом із блогером Олегом Машуковським показала морських котиків у номері. Після цього їх звинуватили в експлуатації тварин та жорстокому поводженні.

Попри критику, Макєєва й надалі веде свій блог російською мовою. У минулому році в інтерв’ю Okay Eva вона зізналася, що займалася українською з репетитором, але "це не допомогло". За словами блогерки, хейту через мову вона не отримує.

