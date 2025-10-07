"Мені потрібен юрист": Тіна Кароль обурилася діями відомої співачки (відео)

Українська співачка Тіна Кароль обурилася через відео в соцмережах, на якому артистка з В’єтнаму співає її хіт "Пупсик" без дозволу. Ба більше, іноземка переклала і "Дикі танці" Руслани Лижичко.

Кароль в Instagram опублікувала відео, на якому видно, як співачка Хо Куїнь Хуонг з В’єтнаму переспівує її відому композицію — російськомовний хіт "Пупсик". Українська зірка серйозно зазначила, що це порушення авторського права.

Вʼєтнамська співачка виконує хіт Тіни Кароль

"Мені потрібен міжнародний юрист з інтелектуальної власності! Ця пані переспівала без дозволу купу пісень", — публічно заявила Тіна Кароль.

Вʼєтнамська співачка присвоїла собі хіт Тіни Кароль Фото: Instagram tina_karol

Іноземка також присвоїла собі популярні пісні інших українських артистів, зокрема "Дикі танці" Руслани Лижичко, з якими вона виграла Євробачення. Окрім українських хітів, на сторінці вʼєтнамської артистки можна знайти і світові пісні, які жінка виконує без офіційного дозволу.

Дехто з українських прихильників уже навіть написав коментарі під відео Хо Куїнь Хуонг, наголосивши, що це українська пісня. Також українці активно тегають Тіну Кароль.

Наразі невідомо, чи планує українська знаменитість точно звертатися до суду. Реакції Руслани Лижичко поки теж немає.

