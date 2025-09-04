Горбунов витяг з архіву фото з "Танців з зірками": Тіну Кароль на ньому не впізнати

Український телеведучий Юрій Горбунов показав архівне фото з Тіною Кароль з часів "Танців з зірками". Напередодні канал "1+1" відсвяткував свій 30-й ювілей.

У своєму Instagram шоумен пригадав основні віхи своєї телевізійної карʼєри. Однією з них була залученість до створення проєкту "Танці з зірками".

Горбунов показав невпізнанну Тіну Кароль

"Саме сьогодні! З вересня, канал 1+1 відзначає своє 30-ти річчя!! Неймовірно!! Як хотілося працювати на плюсах!! І ця мрія збулась!! Пригадую як мене запросили в штат компанії! Це сталося одразу після фіналу першого сезону "Танців з зірками"! Щастю не було меж! Це було 19 років тому!!" — емоційно написав Горбунов.

На одному з кадрів ведучий постав з Тіною Кароль під час зйомок "Танців з зірками". Співачка позувала в яскравому вбранні та з ефектним вечірнім макіяжем, що сильно контрастує з Кароль теперішньою.

Тіна Кароль та Юрій Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Наразі ж артистка надає перевагу природності та легкості. Тіна Кароль зазвичай робить легкий макіяж, а то й взагалі відмовляється від декоративної косметики. Зокрема, знаменитість з того часу схудла, адже постійно займається спортом та контролює своє харчування.

Тіна Кароль у 2025 році Фото: Instagram tina_karol

Окрім Кароль, Горбунов показав архівні кадри зі своєю дружиною Катериною Осадчою. Саме "1+1" фактично звів закоханих.

"Саме тут, на проєкті "Голос діти", ми познайомились з @kosadcha і створили щасливу родину! Це було десять років тому!! Ми точно пройдемо всі виклики війни! Ми точно переможемо!" — написав шоумен.

Юрій Горбунов та Катя Осадча Фото: gorbunovyuriy Юрій Горбунов та Катя Осадча Фото: gorbunovyuriy

