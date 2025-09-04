"Трошки пахне мені від цього": Святослав Вакарчук оцінив Клавдію Петрівну (відео)

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук уперше висловився про творчість юної співачки Клавдії Петрівни (Соломія Опришко). Тривалий час артист нічого не знав про таємничу колегу по сцені, допоки не почув про неї від першої леді Олени Зеленської.

На думку Вакарчука, поява Клавдії Петрівни в українській музичній індустрії — точно "явище", проте до концепції образу він ставиться неоднозначно. Про це фронтмен "ОЕ" розповів у проєкті "СучЦукрМуз".

Святослав Вакарчук висловився про Клавдію Петрівну

Вакарчук про Клавдію Петрівну

"Умовно кажучи, Клавдія Петрівна. Я ніколи не знав про це. Я про неї довідався, коли Олена Зеленська процитувала її. Я думаю: "Хто це така?". Мені дуже подобається ідея, звучання і загалом усе це. Але мені від цього трошки пахне бажанням сподобатися і зробити. Занадто концептуально і спродюсовано для мене", — зізнався артист та військовослужбовець.

За словами Вакарчука, для нього важлива цікава первинна енергія, а не "історія навколо". Артист вважає, що, чим більше подібних феноменів буде з'являтися в українській музиці, тим краще.

"Я вважаю, що це точно явище. Чим більше буде хайпу з приводу українських нових імен, чим більше цікавого і несподіваного звуку, якісного маркетингу, тим краще. Це все створює загалом тло культури", — наголосив фронтмен "Океану Ельзи".

Клавдія Петрівна Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Хто така Клавдія Петрівна

Під час виступу в рамках Саміту перших леді та джентльменів у вересні 2023 року Олена Зеленська розповідала публіці про важливість обізнаності щодо психічного здоровʼя та депресії зокрема.

"Більшість українців вважають цю тему несерйозною. Пісня навіть така є: "Лікар каже, що це депресія, мама каже, що я лінива"", — сказала дружина Володимира Зеленського, процитувавши Клавдію Петрівну.

Довгий час її пісні ставали вірусними в мережі, проте вона приховувала своє обличчя та персону загалом. Згодом стало відомо, що це Соломія Опришко.

