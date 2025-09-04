"Немножко пахнет мне от этого": Святослав Вакарчук оценил Клавдию Петровну (видео)

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые высказался о творчестве юной певицы Клавдии Петровны (Соломия Опрышко). Долгое время артист ничего не знал о таинственной коллеге по сцене, пока не услышал о ней от первой леди Елены Зеленской.

Related video

По мнению Вакарчука, появление Клавдии Петровны в украинской музыкальной индустрии — точно "явление", однако к концепции образа он относится неоднозначно. Об этом фронтмен "ОЭ" рассказал в проекте "СучЦукрМуз".

Святослав Вакарчук высказался о Клавдии Петровне

Вакарчук о Клавдии Петровне

"Условно говоря, Клавдия Петровна. Я никогда не знал об этом. Я о ней узнал, когда Елена Зеленская процитировала ее. Я думаю: "Кто это такая?". Мне очень нравится идея, звучание и в целом все это. Но мне от этого немножко пахнет желанием понравиться и сделать. Слишком концептуально и спродюсировано для меня", — признался артист и военнослужащий.

По словам Вакарчука, для него важна интересная первичная энергия, а не "история вокруг". Артист считает, что, чем больше подобных феноменов будет появляться в украинской музыке, тем лучше.

"Я считаю, что это точно явление. Чем больше будет хайпа по поводу украинских новых имен, чем больше интересного и неожиданного звука, качественного маркетинга, тем лучше. Это все создает в целом фон культуры", — подчеркнул фронтмен "Океана Эльзы".

Клавдия Петровна Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Кто такая Клавдия Петровна

Во время выступления в рамках Саммита первых леди и джентльменов в сентябре 2023 года Елена Зеленская рассказывала публике о важности осведомленности о психическом здоровье и депрессии в частности.

"Большинство украинцев считают эту тему несерьезной. Песня даже такая есть:"Врач говорит, что это депрессия, мама говорит, что я ленивая"", — сказала жена Владимира Зеленского, процитировав Клавдию Петровну.

Долгое время ее песни становились вирусными в сети, однако она скрывала свое лицо и персону в целом. Впоследствии стало известно, что это Соломия Опрышко.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Клавдия Петровна весной внезапно отменила концерты за границей и раскрыла причину.

Артистка подняла тему хейта и негатива, преследующего исполнителей, в своем клипе.

Кроме того, общественный деятель Игорь Щедрин считает, что тексты певицы делают ее голосом тикток-поколения.