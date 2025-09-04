Олена Шоптенко — про Зеленського на "Танцях з зірками", Максима Неліпу і дітей героїв

Відома українська танцівниця розповіла про своє життя за кордоном, пропозицію участі в німецькому шоу, а також згадала про початок кар’єри на Батьківщині — на одному майданчику з нинішнім президентом Володимиром Зеленським.

Нещодавно Олена Шоптенко організувала міжнародний флешмоб, аби допомогти дітям загиблих героїв. Перед дійством Фокус поставив зірковій танцівниці кілька запитань, зокрема — про перше знайомство з Володимиром Зеленським, дружбу з покійним Максимом Неліпою, а також досвід адаптації українців за кордоном.

Олено, за вашими спостереженнями, чи змінюється ставлення до українських біженців в Австрії?

— Звісно, усе змінюється. Однак знаю, що в Польщі це питання набагато гостріше, якщо вірити ЗМІ. В Австрії непросто отримати посвідку на проживання, насамперед потрібно отримати сертифікат на знання мови. Разом з тим, досі є виплати для біженців. Українці переважно освічені та готові працювати, тому на це не особливо розраховують. Це я кажу про своє оточення.

Вони бояться конкуренції?

— Не можу сказати, що бояться, але не люблять — це точно. Наприклад я, маючи великий досвід та певний статус, намагалась тут потрапити на місцеві "Танці з зірками", але виявилось, що це нікому не потрібно. Зрозуміло, ніхто не хоче конкуренції, бо рівень хореографії в Австрії набагато нижчий, ніж в Україні. Це відразу видно.

Олені Шоптенко пропонували взяти участь у німецьких "Танцях з зірками" Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Тобто вони відмовили вам?

— Насправді я написала їм листа… Для мене це була можливість презентувати свою країну на міжнародній арені. Зрештою, у мене досить гучне минуле, якщо можна так сказати…

З ексклюзивним досвідом.

— Так! Мені подобається, як ви це називаєте. А мені дали зрозуміти, що вони не дуже зацікавлені в іноземних танцівниках, бо свої є. Теж мають повне право на таку позицію. Але запропонували взяти участь у танцпідтримці під час відкриття чи закриття шоу. На цьому ми закінчили листування. Спілкування з німецькою командою "Танців з зірками" було дещо інакшим, вони проявили більше зацікавлення та підтримки. Мене особисто запросили на фінал і виділили окреме місце… Запрошували на кастинг, познайомили з продюсером.

Чим ви зараз займаєтесь в Австрії?

— Це переважно терапевтичні танці, які допомагають позбутися стресу і переживань, щоб підтримувати психоемоційний баланс. Оскільки танець не лише елемент возз’єднання, він допомагає нам зцілитися. Люди так висловлювали свої емоції.

Ви також організуєте флешмоб United by dance, щоб допомагати дітям.

— Це вже не перший такий флешмоб. Кілька кадрів навіть потрапили у привітання президента з Новим роком. Було дуже приємно, що це розлетілося. Цього разу разом з благодійним фондом "Діти Героїв" та Європейською асоціацією жінок України влаштовуємо масштабніший флешмоб — буде чотири міста. Хочемо допомоги дітям героїв, які втратили своїх батьків на війні. У них немає умов для зростання, а це наше майбутнє.

Шоптенко останні роки живе у Відні Фото: instagram.com/alena_shoptenko

До речі, зараз велика проблема й з юнаками-підлітками, яких батьки відправляють за кордон, щоб вони не потрапили під мобілізацію. Як боротися з цією проблемою?

— Це насамперед питання до керівництва країни. Як ми всі нещодавно побачили, уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, щоб хлопці закінчували школу і здобували вищу освіту в Україні. Подивимося, як це змінить ситуацію. А вивозити підлітка за кордон з питань безпеки чи ні — це вже справа кожної окремої родини. Я тут не можу давати порад.

Олено, коли ви потрапили на перші "Танці з зірками", то також були в юному віці — всього 18 років, якщо я не помиляюся. Ви танцювали у парі із нинішнім президентом Володимиром Зеленським. Чи можете пригадати своє перше враження під час знайомства?

— Мені було ще 17. Я пам’ятаю нашу першу репетицію. Він був дуже старанним студентом (сміється). Зірки часто бувають закритими та зверхніми, але у ньому я цього не побачила. Це була абсолютна проста, відкрита, щира людина, яка дуже старалася на репетиціях. Ніколи не чула від нього: "Я не цього буду робити", "Не хочу" чи "Мені важко". Йому було важливо зробити все на 100%. Подумала, що мені дуже пощастило з партнером. Він непогано рухався.

До речі, моя мама постійно згадує фінал "Танців з зірками", коли ви перемогли. Їй дуже запам’яталося, коли Зеленський впав на коліна, бо настільки радів перемозі. Я цього не пам’ятаю, а ви точно маєте знати.

— Я пам’ятаю. Більше скажу: нещодавно Марічка Падалко пішла в архів на телеканал й вислала мені те відео. Переглядала буквально нещодавно. Коли нашу пару оголосили переможцями, він підхопив мене на руки й просто побіг кудись. Не розумію, як це відбулося. Потім впав на коліна. У нас було таке полегшення, що все уже позаду. Цей проєкт був особливим для всіх — доленосним для багатьох людей, зокрема й для мене. Життя буквально змінилося на "до" та "після".

Шоптенко займається терапевтичними танцями Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Ще одним вашим партнером на "Танцях" був Максим Неліпа, який мобілізувався й загинув на війні. Вас здивувала його позиція?

— Ми спілкувалися після проєкту, але потім зв’язок обірвався. Хоча ми певний час дружили сім’ями. Мабуть, ні. Для мене не було несподіванкою, що він пішов на війну. Всі люди дуже змінюються протягом життя, але той Максим Неліпа, якого я знала…У мене залишилась велика повага і вдячність.

Багато хто тільки після початку великої війни усвідомив себе українцем.

— Я в тому числі. У мене ж коріння взагалі-то білоруське. Батьки з Іркутська. Сама тільки зараз відчула, наскільки українка — це особливо гостро відчувається за кордоном. І буду нести це з гордістю. Нещодавно ми з сином ходили на хор Верьовки, який був у Відні на гастролях. Син дивився на сцену з відкритим ротом — йому було так цікаво. Коли я останній раз була на їхньому концерті у Києві? Трохи стає соромно, що починаєш цінувати це тільки після початку повномасштабного вторгнення.

Ви казали, що займаєтесь з психологом. Що зрозуміли за цей час в терапії?

— Насправді займаюсь саморозвитком дуже давно — вже років вісім. Вперше пішла до психолога, бо мені хотілося розібратися, що не так? Ніби розумієш, що у тебе все є: не помираєш з голоду, маєш прекрасні стосунки, живеш в чудовому місці. Але ти все одно нещасливий. "Чому?" — це було моє перше питання до психолога.

А ви знайшли відповідь?

— Після довгого шляху саморозвитку. Але зараз скажу просто: "Щастя — це стан". І треба щодня себе в цей стан вводити. До речі, танець дуже допомагає.

