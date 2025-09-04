Алена Шоптенко — о Зеленском на "Танцах со звездами", Максиме Нелипе и детях героев

Известная украинская танцовщица рассказала о своей жизни за границей, предложении участия в немецком шоу, а также вспомнила о начале карьеры на Родине — на одной площадке с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

Недавно Алена Шоптенко организовала международный флешмоб, чтобы помочь детям погибших героев. Перед этим мероприятием Фокус задал звездной танцовщице несколько вопросов, в частности — о первом знакомстве с Владимиром Зеленским, дружбе с покойным Максимом Нелипой, а также опыте адаптации украинцев за рубежом.

Елена, по вашим наблюдениям, меняется ли отношение к украинским беженцам в Австрии?

— Конечно, все меняется. Однако знаю, что в Польше этот вопрос гораздо острее, если верить СМИ. В Австрии непросто получить вид на жительство, прежде всего нужно получить сертификат на знание языка. Вместе с тем, до сих пор есть выплаты для беженцев. Украинцы преимущественно образованные и готовы работать, поэтому на это не особо рассчитывают. Это я говорю о своем окружении.

Они боятся конкуренции?

— Не могу сказать, что боятся, но не любят — это точно. Например, я имея большой опыт и определенный статус, пыталась здесь попасть на местные "Танцы со звездами", но оказалось, что это никому не нужно. Разумеется, никто не хочет конкуренции, потому что уровень хореографии в Австрии намного ниже, чем в Украине. Это сразу видно.

Елене Шоптенко предлагали принять участие в немецких "Танцах со звездами" Фото: instagram.com/alena_shoptenko

То есть они отказали вам?

— На самом деле я написала им письмо... Для меня это была возможность презентовать свою страну на международной арене. В конце концов, у меня достаточно громкое прошлое, если можно так сказать...

С эксклюзивным опытом.

— Да! Мне нравится, как вы это называете. А мне дали понять, что они не очень заинтересованы в иностранных танцовщиках, потому что свои есть. Тоже имеют полное право на такую позицию. Но предложили принять участие в подтанцовке во время открытия или закрытия шоу. На этом мы закончили переписку. Общение с немецкой командой "Танцев со звездами" было несколько иным, они проявили больше интереса и поддержки. Меня лично пригласили на финал и выделили отдельное место... Приглашали на кастинг, познакомили с продюсером.

Чем вы сейчас занимаетесь в Австрии?

— Это преимущественно терапевтические танцы, которые помогают избавиться от стресса и переживаний, чтобы поддерживать психоэмоциональный баланс. Поскольку танец не только элемент воссоединения, он помогает нам исцелиться. Люди так выражали свои эмоции.

Вы также организуете флешмоб United by dance, чтобы помогать детям.

— Это уже не первый такой флешмоб. Несколько кадров даже попали в поздравление президента с Новым годом. Было очень приятно, что это разлетелось. На этот раз вместе с благотворительным фондом "Дети Героев" и Европейской ассоциацией женщин Украины устраиваем более масштабный флешмоб — будет четыре города. Хотим помощи детям героев, которые потеряли своих родителей на войне. У них нет условий для роста, а это наше будущее.

Шоптенко последние годы живет в Вене Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Кстати, сейчас большая проблема и с юношами-подростками, которых родители отправляют за границу, чтобы они не попали под мобилизацию. Как бороться с этой проблемой?

— Это прежде всего вопрос к руководству страны. Как мы все недавно увидели, правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, чтобы ребята заканчивали школу и получали высшее образование в Украине. Посмотрим, как это изменит ситуацию. А вывозить подростка за границу по вопросам безопасности или нет — это уже дело каждой отдельной семьи. Я здесь не могу давать советов.

Елена, когда вы попали на первые "Танцы со звездами", то также были в юном возрасте — всего 18 лет, если я не ошибаюсь. Вы танцевали в паре с нынешним президентом Владимиром Зеленским. Можете вспомнить свое первое впечатление во время знакомства?

— Мне было еще 17. Я помню нашу первую репетицию. Он был очень старательным студентом (смеется). Звезды часто бывают закрытыми и высокомерными, но в нем я этого не увидела. Это был абсолютный простой, открытый, искренний человек, который очень старался на репетициях. Никогда не слышала от него: "Я не этого буду делать", "Не хочу" или "Мне трудно". Ему было важно сделать все на 100%. Подумала, что мне очень повезло с партнером. Он неплохо двигался.

Кстати, моя мама постоянно вспоминает финал "Танцев со звездами", когда вы победили. Ей очень запомнилось, когда Зеленский упал на колени, потому что настолько радовался победе. Я этого не помню, а вы точно должны знать.

— Я помню. Больше скажу: недавно Маричка Падалко пошла в архив на телеканал и выслала мне то видео. Пересматривала буквально недавно. Когда нашу пару объявили победителями, он подхватил меня на руки и просто побежал куда-то. Не понимаю, как это произошло. Потом упал на колени. У нас было такое облегчение, что все уже позади. Этот проект был особенным для всех — судьбоносным для многих людей, в том числе и для меня. Жизнь буквально изменилась на "до" и "после".

Шоптенко занимается терапевтическими танцами Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Еще одним вашим партнером на "Танцах" был Максим Нелипа, который мобилизовался и погиб на войне. Вас удивила его позиция?

— Мы общались после проекта, но потом связь оборвалась. Хотя мы некоторое время дружили семьями. Видимо, нет. Для меня не было неожиданностью, что он ушел на войну. Все люди очень меняются в течение жизни, но тот Максим Нелипа, которого я знала... У меня осталось большое уважение и благодарность.

Многие только после начала большой войны осознали себя украинцем.

— Я в том числе. У меня же корни вообще-то белорусские. Родители из Иркутска. Сама только сейчас почувствовала, насколько украинка — это особенно остро ощущается за границей. И буду нести это с гордостью. Недавно мы с сыном ходили на хор Веревки, который был в Вене на гастролях. Сын смотрел на сцену с открытым ртом — ему было так интересно. Когда я последний раз была на их концерте в Киеве? Немного становится стыдно, что начинаешь ценить это только после начала полномасштабного вторжения.

Вы говорили, что занимаетесь с психологом. Что поняли за это время в терапии?

— На самом деле занимаюсь саморазвитием очень давно — уже лет восемь. Впервые пошла к психологу, потому что мне хотелось разобраться, что не так? Вроде понимаешь, что у тебя все есть: не умираешь с голоду, имеешь прекрасные отношения, живешь в прекрасном месте. Но ты все равно несчастлив. "Почему?" — это был мой первый вопрос к психологу.

А вы нашли ответ?

— После долгого пути саморазвития. Но сейчас скажу просто: "Счастье — это состояние". И надо каждый день себя в это состояние вводить. Кстати, танец очень помогает.

