Горбунов вытащил из архива фото с "Танцев со звездами": Тину Кароль на нем не узнать
Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал архивное фото с Тиной Кароль со времен "Танцев со звездами". Накануне канал "1+1" отпраздновал свой 30-й юбилей.
В своем Instagram шоумен вспомнил основные вехи своей телевизионной карьеры. Одной из них была вовлеченность в создание проекта "Танцы со звездами".
Горбунов показал неузнаваемую Тину Кароль
"Именно сегодня! С сентября, канал 1+1 отмечает свое 30-ти летие!!! Невероятно!!! Как хотелось работать на плюсах!!! И эта мечта сбылась!!! Помню как меня пригласили в штат компании! Это произошло сразу после финала первого сезона "Танцев со звездами"! Счастью не было предела! Это было 19 лет назад!!!" — эмоционально написал Горбунов.
На одном из кадров ведущий предстал с Тиной Кароль во время съемок "Танцев со звездами". Певица позировала в ярком наряде и с эффектным вечерним макияжем, что сильно контрастирует с Кароль нынешней.
Сейчас же артистка предпочитает естественность и легкость. Тина Кароль обычно делает легкий макияж, а то и вообще отказывается от декоративной косметики. В частности, знаменитость с тех пор похудела, ведь постоянно занимается спортом и контролирует свое питание.
Кроме Кароль, Горбунов показал архивные кадры со своей женой Екатериной Осадчей. Именно "1+1" фактически свел влюбленных.
"Именно здесь, на проекте "Голос дети", мы познакомились с @kosadcha и создали счастливую семью! Это было десять лет назад!!! Мы точно пройдем все вызовы войны! Мы точно победим!" — написал шоумен.
