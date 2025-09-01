"Один в семье мужчина": Тина Кароль рассказала о воспитании 16-летнего сына (фото)
Украинская певица Тина Кароль призналась, что ее 16-летний сын Вениамин имеет хорошее образование. Юноша, которому скоро исполнится 17, владеет четырьмя языками.
В проекте "Тур звездами" звезда сцены поделилась, что долго инвестировала в обучение наследника, ведь считает, что именно образованные дети — это будущее Украины.
Обучение Вениамина
Вениамин планирует совмещать политологию, экономику и бизнес. Более того, он свободно владеет английским, французским, испанским и украинским языками.
"Потому что я уверена, что умные дети — это будущее. Это умное, устойчивое будущее Украины", — подчеркнула Кароль.
По словам звезды, ее наследник сейчас выглядит взрослее своего возраста.
"С раннего возраста ему пришлось принять, что он один в семье мужчина. Я ему за это говорю всегда. Там в старших классах можно выбрать свою специализацию. Он выбрал для себя политологию, экономику и бизнес. Умный мальчик. Жду от него пользы для меня и для нашего государства", — отметила знаменитость.
Более того, Кароль добавила, что ее наследник — "очень тихий, скромный, не мажор". В Великобританию юноша уехал еще в 2014 году, когда в стране началась война.
"Он очень тихий и скромный... Я очень не хотела, чтобы он рос как-то по-мажорски. Хотела, чтобы он был максимально приземленным ребенком", — сказала Тина.
Сын Тины Кароль
Вениамин учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School. Он родился в союзе певицы и продюсера Евгения Огира, который умер в 2013 году из-за рака желудка.
