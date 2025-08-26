Тина Кароль развеяла слухи о романе с бизнесменом: свободно ли ее сердце (фото)

Украинская певица Тина Кароль на фоне слухов о романе с бизнесменом Юрием Арошидзе рассказала о своей личной жизни. По ее словам, самые желанные встречи исполнительницы с одним мужчиной — ее сыном Вениамином.

Исполнительница почти прямо сказала, что сейчас одинока. В программе "ЖВЛ представляет" Кароль рассказала, что на первое место ставит работу. У нее нет времени даже на то, чтобы просто погулять.

"К сожалению, успешность человека — это одиночество. Это пьедестал, за результатами идет кропотливый труд. Ты особо не имеешь времени где-то погулять и так далее. Этим летом мы сделали очень много коллабораций и треки выпустили", — говорит певица.

Тина Кароль Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

Больше всего Тина ждет встречи со своим сыном Вениамином. 16-летний юноша давно учится и живет в Великобритании. А недавно его звездной маме представилась возможность провести вместе время.

"Самая главная встреча, которую я ждала, это встреча с сыном. Мы увиделись, и у нас такая семейная идиллия летняя", — сказала Кароль.

Тина Кароль с сыном Фото: Тіна Кароль\Facebook

Сын знаменитости учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School. Вениамин родился в союзе артистки и продюсера Евгения Огира, который ушел из жизни в 2013 году из-за рака желудка. С тех пор о ее личной жизни официально ничего не известно. В свое время ходили слухи о романе звезды с певцом Даном Баланом, а в прошлом году начали распространяться домыслы о якобы ее отношениях с бизнесменом Юрием Арошидзе. Впрочем, это все осталось на уровне слухов.

