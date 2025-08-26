Тіна Кароль розвіяла чутки про роман з бізнесменом: чи вільне її серце (фото)

Українська співачка Тіна Кароль на фоні чуток про роман з бізнесменом Юрієм Арошидзе розповіла про своє особисте життя. За її словами, найбажаніші зустрічі виконавиці з одним чоловіком — її сином Веніаміном.

Related video

Виконавиця майже прямо сказала, що наразі самотня. У програмі "ЖВЛ представляє" Кароль розповіла, що на перше місце ставить роботу. У неї немає часу навіть на те, щоб просто погуляти.

"На жаль, успішність людини — це одинокість. Це п'єдестал, за результатами йде кропітка праця. Ти особливо не маєш часу десь погуляти і так далі. Цього літа ми зробили дуже багато колаборацій і треки випустили", — каже співачка.

Тіна Кароль Фото: https://www.instagram.com/tina_karol/

Найбільше Тіна чекає на зустрічі із своїм сином Веніаміном. 16-річний юнак давно навчається та живе у Великій Британії. А нещодавно його зірковій мамі випала нагода провести разом час.

"Найголовніша зустріч, на яку я чекала, це зустріч із сином. Ми побачились, і у нас така сімейна ідилія літня", — сказала Кароль.

Тіна Кароль із сином Фото: Тіна Кароль\Facebook

Син знаменитості навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Веніамін народився у союзі артистки та продюсера Євгена Огіра, який пішов із життя у 2013 році через рак шлунку. З того часу про її особисте життя офіційно нічого не відомо. Свого часу ходили чутки про роман зірки зі співаком Даном Баланом, а минулого року почали ширитися домисли про начебто її стосунки з бізнесменом Юрієм Арошидзе. Втім, це все залишилося на рівні чуток.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Женя Галич розкритикував хіт DREVO, а Тіна Кароль заступилася за висхідну зірку.

Співачка "наїхала" на Потапа, який зняв на неї дивну пародію.

Крім того, Кароль вирішила порозважати фанатів та звернулася до ШІ за порадою, якого нареченого їй обрати.