Тіна Кароль розвіяла чутки про роман з бізнесменом: чи вільне її серце (фото)
Українська співачка Тіна Кароль на фоні чуток про роман з бізнесменом Юрієм Арошидзе розповіла про своє особисте життя. За її словами, найбажаніші зустрічі виконавиці з одним чоловіком — її сином Веніаміном.
Виконавиця майже прямо сказала, що наразі самотня. У програмі "ЖВЛ представляє" Кароль розповіла, що на перше місце ставить роботу. У неї немає часу навіть на те, щоб просто погуляти.
"На жаль, успішність людини — це одинокість. Це п'єдестал, за результатами йде кропітка праця. Ти особливо не маєш часу десь погуляти і так далі. Цього літа ми зробили дуже багато колаборацій і треки випустили", — каже співачка.
Найбільше Тіна чекає на зустрічі із своїм сином Веніаміном. 16-річний юнак давно навчається та живе у Великій Британії. А нещодавно його зірковій мамі випала нагода провести разом час.
"Найголовніша зустріч, на яку я чекала, це зустріч із сином. Ми побачились, і у нас така сімейна ідилія літня", — сказала Кароль.
Син знаменитості навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Веніамін народився у союзі артистки та продюсера Євгена Огіра, який пішов із життя у 2013 році через рак шлунку. З того часу про її особисте життя офіційно нічого не відомо. Свого часу ходили чутки про роман зірки зі співаком Даном Баланом, а минулого року почали ширитися домисли про начебто її стосунки з бізнесменом Юрієм Арошидзе. Втім, це все залишилося на рівні чуток.
