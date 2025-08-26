DREVO назвав Кароль "іконою" після скандалу з Галичем: як "Смарагдове небо" посварило артистів

Український співак DREVO (Максим Дерев’янчук) уперше відреагував на скандал навколо треку "Смарагдове небо", який публічно розкритикував Женя Галич.

Юний артист розповів "Наше радіо", що не зв'язувався з Галичем, і додав, що підтримка "ікони" Тіни Кароль стала для нього неочікуваною.

"Смарагдове небо" набрало вже понад 23 млн переглядів у YouTube

"Тіна Кароль — це ікона нашої естради і, безумовно, з самого дитинства в моїй голові це був найяскравіший образ жінки у шоубізнесі", — зазначив DREVO.

Галич розкритикував хіт DREVO, а Тіна Кароль заступилася

У шоу "Критиканти" Галич негативно відгукнувся про вірусний трек DREVO "Смарагдове небо". Фронтмен гурту O.Torvald заявив, що, окрім яскравого приспіву, у пісні "немає нічого цікавого".

"Я знаю "смарагдове небо", оцей хучок — і все, далі нічого не чути. Подумав: треба послухати повністю. Г**но. Музика це не фаст-фуд", — вважає Галич.

Після цього Тіна Кароль у своєму Telegram-каналі обурилася. За її словами, українські артисти мають писати свою музику, а не "гнати" на чужу.

"Це така кринжатіна, коли артисти гонять на пісні інших. Та сидіть, пишіть свій матеріал. Колись DREVO щось там висловився про мене, потім вибачився. Тут я все одно стану на його сторону, тому що молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це, можливо, з енної кількості пісень, перша, яка вистрелила. Та дайте людині бути, жити. Так, ви в одному сегменті, і Галич, і DREVO. Просто дайте один одному життя, сонця. Неба вистачить на всіх. Припиніть коментувати взагалі чужу творчість. Робіть своє", — зазначила артистка.

Тіна Кароль

Реакція Галича

Згодом фронтмен гурту O.Torvald уточнив, що не хотів нікого образити.

"Перепрошую, якщо образив виконавця, міг підібрати інші слова. Я хочу, щоб ми всі рухалися в бік якісної музики, глибокої й чесної, а не лише побудованої на яскравому хук-рефрені. Це моє бачення, я маю на нього право", — сказав Галич.

