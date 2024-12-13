Найбільше роялті приносить Time: Женя Галич розкрив свій заробіток (відео)

Близько половини доходу фронтмен O.Torvald відправляє родині до Польщі. Його дружина з 11-річною донькою Євою і 8-річним сином Данилом винаймає квартиру у Варшаві.

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Рок-музикант, фронтмен гурту O.Torvald Євген Галич, який вступив до лав ЗСУ у 2022 році, розповів про свої заробітки під час війни та те, як живуть його дружина з дітьми в Польщі, в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Женя Галич розповів, звідки отримує доходи під час війни. На відео з 1:06:25.

Женя Галич розповів, що іноді гурт виступає на корпоративах, хоча й не так часто, як раніше, а також він має власну кав'ярню та отримує роялті за свої пісні. Найбільше авторських приносить пісня "Time", з якою O.Torvald виступили на Євробаченні-2017 у Києві.

"Ну і "Київ вдень і вночі теж". Але Time — це Євробачення, вона по всьому світу крутиться досі", — зазначив музикант.

Він сказав, що не може порахувати точно заробіток, однак приблизно має 3-5 тисяч доларів доходу на місяць.

Близько 2 тисяч доларів Галич відправляє родині в Польщі. Його дружина з дітьми живе в орендованій квартирі у Варшаві. За словами Галича, їм пощастило знайти житло за 500 доларів на місяць, а зазвичай орендувати квартиру в столиці Польщі коштує близько тисячі.

Музикант зізнався, що часто почувається поганим батьком через те, що його 11-річна донька Єва та 8-річний син Данило живуть за кордоном і він не залучений до їхнього життя так, як хотів би.

"Коли вони приїжджають — я їх тут залюблюю просто. Ми бачимося — я намагаюся просто зі шкіри вилізти, щоб їм було кайфово, будувати будинок на дереві, сходити в похід, намет поставити, зварити кашу на вогнищі, на річку поїхати. Даню навчив кататися на мотоциклі, з Євкою займаємося музикою", — сказав Галич.

Він додав, що хотів би повернути своїх дітей до України наступного року, але вони з дружиною планують зробити це поступово, бо діти вже звикли до життя у Варшаві та знайшли там собі друзів, особливо Єва.

"Тому ми не можемо просто вирвати її звідти та ми думаємо, що краще поступово: вони приїдуть, потім знову приїдуть, потім, може, з кимось тут познайомимось", — пояснив Євген.

Раніше Женя Галич розкритикував творчість гурту "Антитіла". Він сказав в інтерв'ю Славі Дьоміну 17 листопада, що не схвалює спекуляцій на тему війни, якими, на його думку, зловживає гурт.

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