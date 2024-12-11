"Ніжка коштує, як квартира": блогер Карма взяв інтерв'ю у ветеранки ЗСУ Русі Данілкіної (відео)
Дівчина зізналася, що найдорожчий у її образі — протез ноги, яку вона втратила під час виконання бойового завдання в Херсонській області.
Ветеранка ЗСУ Руся Данілкіна, яка пішла на фронт у віці 18 років на початку повномасштабної війни, розповіла блогеру Ніколасу Кармі, скільки коштує її look. Відео блогер опублікував у своєму Instagram.
Блогер зупинив захисницю на вулиці Львова. Руслана розповіла Кармі, що високі чорні чоботи купила за 2 300 грн, білі гольфи — за 200 грн в Instagram-магазині, за чорне пальто від Vovk заплатила 3 750 грн, а за сірий светр Staff — 1 000 грн.
"Всі мої неймовірні образи доповнює неймовірно гарний та дорогий гаджет. Ніжка коштує десь як квартира. Але вкрасти та продати її неможливо", — зазначила Руся.
Ветеран, який супроводжував дівчину, зазначив, що його руки коштують близько 50 000 євро.
"Руки в мене не мерзнуть", — пожартував військовий.
Ніколас Карма зізнався, що не знає, як реагувати на такий чорний гумор, але ветерани запевнили, що коли військовий так жартує — сміятися можна і треба.
"На мені бренд ветеранських трусів, але я вам показувати не буду, повірте на слово. Називається Cavalier, 350 гривень. Кросівки — ціна близько п’яти тисяч, вишиваночка коштує приблизно чотири тисячі", — розповів боєць.
Зараз захисниця Руся Данілкіна працює в центрі реабілітації ветеранів
Одеситка Руслана Данілкіна долучилася до ЗСУ за два місяці після повномасштабного вторгнення РФ до України. В інтерв'ю Superhumans center вона розповіла, що спочатку працювала в штабі, а потім домоглася, щоб її перевели на першу лінію. Після 10 місяців служби на Запорізькому напрямку сталася ротація до Херсону. Там дівчина втратила ногу, коли під час переїзду з точки на точку у автомобіль, яким вона їхала, влучив ворожий касетний снаряд.
Зараз Руся працює у центрі реабілітації та протезування Superhumans: допомагає іншим ветеранам ЗСУ, які пережили ампутацію, пристосуватися до життя з протезами.
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