"Ножка стоит, как квартира": блогер Карма взял интервью у ветерана ВСУ Руси Данилкиной (видео)
Девушка призналась, что самый дорогой в ее образе — протез ноги, которую она потеряла во время выполнения боевого задания в Херсонской области.
Ветеран ВСУ Руся Данилкина, которая ушла на фронт в возрасте 18 лет в начале полномасштабной войны, рассказала блогеру Николасу Карме, сколько стоит ее look. Видео блогер опубликовал в своем Instagram.
Блогер остановил защитницу на улице Львова. Руслана рассказала Карме, что высокие черные сапоги купила за 2 300 грн, белые гольфы — за 200 грн в Instagram-магазине, за черное пальто от Vovk заплатила 3 750 грн, а за серый свитер Staff — 1 000 грн.
"Все мои невероятные образы дополняет невероятно красивый и дорогой гаджет. Ножка стоит где-то как квартира. Но украсть и продать ее невозможно", — отметила Руся.
Ветеран, который сопровождал девушку, отметил, что его руки стоят около 50 000 евро.
"Руки у меня не мерзнут", — пошутил военный.
Николас Карма признался, что не знает, как реагировать на такой черный юмор, но ветераны заверили, что когда военный так шутит — смеяться можно и нужно.
"На мне бренд ветеранских трусов, но я вам показывать не буду, поверьте на слово. Называется Cavalier, 350 гривен. Кроссовки — цена около пяти тысяч, вышиваночка стоит примерно четыре тысячи", — рассказал боец.
Сейчас защитница Руся Данилкина работает в центре реабилитации ветеранов
Одесситка Руслана Данилкина присоединилась к ВСУ через два месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В интервью Superhumans center она рассказала, что сначала работала в штабе, а потом добилась, чтобы ее перевели на первую линию. После 10 месяцев службы на Запорожском направлении произошла ротация в Херсон. Там девушка потеряла ногу, когда во время переезда с точки на точку в автомобиль, в котором она ехала, попал вражеский кассетный снаряд.
Сейчас Руся работает в центре реабилитации и протезирования Superhumans: помогает другим ветеранам ВСУ, которые пережили ампутацию, приспособиться к жизни с протезами.
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