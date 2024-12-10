Актер, сыгравший Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин", готовится к мобилизации

Исполнитель роли Кузьмы Скрябина — актер Иван Блиндар говорит, что уже освоил такмед, а сейчас учится управлять FPV-дронами.

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Актер Иван Блиндар, сыгравший Кузьму Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин", кроме работы в кино и на сцене Франковского драмтеатра, ходит на курсы военной подготовки, чтобы быть готовым, если его призовут на службу. Об этом Иван рассказал в комментарии "ЖВЛ представляет".

Он сказал, что посещает своих друзей, которые служат на Востоке, чтобы привыкать к условиям боевых действий и бороться со страхами.

"Хожу время от времени на обучение, тренируюсь по возможности, чтобы быть готовым, когда придет время, когда нужно будет призываться, чтобы не об***ться от страха, а хоть немножко понимать в том. Так страх и пропадает", — пояснил актер.

Иван Блиндар рассказал, что уже прошел курс тактической медицины, а сейчас учится управлять беспилотниками.

"Я связался со своим одноклассником. Ездил к нему на Восток. Мы встретились там. Он работает оператором БПЛА и подарил мне пульт, и я дома себе тренируюсь. Потом FPV-шка пошла, сейчас пойду на курсы дополнительные на FPV", — сказал Иван.

Иван Блиндар сыграл Кузьму Скрябина в фильме "Я, 'Победа' и Берлин" Фото: Facebook / Ivan Blindar

Отметим, в эксклюзивном комментарии Фокусу ивано-франковский актер Иван Блиндар рассказывал, что для подготовки к главной роли в фильме "Я, "Победа" и Берлин" о Кузьме Скрябине пересмотрел множество интервью рок-звезды, пытаясь максимально точно скопировать его мимику и поведение. Режиссер фильма Ольга Ряшина отмечала, что Блиндар напоминает Андрея Кузьменко не только внешне, но и характером: харизмой и позитивным взглядом на жизнь.

Также Ивана можно увидеть в фильмах "Когда падают деревья" и "Путь мертвеца".

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