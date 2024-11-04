"Я увидел, что люди устали": рэпер Артем Лоик рассказал, как присоединился к Силам обороны (видео)

Артем имеет психологическое образование, поэтому оказывает психологическую поддержку бойцам на фронте.

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Украинский рэпер из Полтавы Артем Лоик, который стал известным после участия в талант-шоу "Х-Фактор" и "Украина имеет талант-3", с начала полномасштабного вторжения занимался волонтерством, но в этом году почувствовал, что пришло время присоединиться к войску. Своей историей артист поделился в выпуске программы "Муз_Тренд" от 3 октября.

Артем рассказал, что записался на учет на четвертый день после полномасштабного вторжения, искал возможности присоединиться к Вооруженным силам или Национальной гвардии Украины.

"Тогда было так много у нас желающих, когда, к сожалению, не было оружия. Сейчас оно есть, а желающих не так много", — отметил рэпер.

С тех пор занимался волонтерством и гуманитарной помощью, потому что в то время считал, что он эффективнее в этих делах. Однако в этом году увидел, что нужен на передовой, поделился Лоик.

"Когда пришло время, я увидел, что я уже не так эффективен, и люди устали. Тогда я понял, что мне надо в поле", — рассказал Артем.

Артем Лоик рассказал, как присоединился к Нацгвардии — на видео с 14:01.

Рэпер начал службу в Национальной гвардии Украины в 2024 году. Имея психологическое образование, он занял должность военного психолога.

"У меня не было еще таких ситуаций, где я был на линии огня. Я занимаюсь другим. Я инструктор отделения оперативно-психологической работы. Я психолог", — пояснил Лоик.

Сейчас Артем живет в Киеве. Говорит, старается как можно чаще ездить в командировки в разные части, читать военным стихи и давать психологическую поддержку.

Напомним, 26 октября украинский рэпер Александр Ярмак, который сейчас служит командиром взвода операторов FPV-дронов, рассказал, как дальше сложилась судьба пленного оккупанта, который оказался его фанатом.

Кроме того, в том же интервью Ярмак высказался о назначении Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБр Вооруженных сил Украины. Рэпер сказал, что компетентность Олега Ляшко на должности в ВСУ вызывает у него и его знакомых большое сомнение.