Александр Ярмак рассказал, что произошло с пленным оккупантом, который оказался его фанатом (видео)

Александр Ярмак рассказал, как дальше сложилась судьба оккупанта, который оказался его фанатом. Кроме этого рэпер рассказал о чем он попросил украинцев, когда попал в плен.

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Рэпер, а ныне военнослужащий и командир взвода операторов FPV-дронов Александр Ярмак рассказал, как сложилась судьба 23-летнего российского военнослужащего, который попал в украинский плен и оказался его фанатом. Подробностями артист поделился в интервью Суспільне Новини.

Так, речь идет о мужчине по имени Владимир, который в августе 2024 года оказался в плену украинских военных. Тогда парень рассказал, что сирота, вырос в детском доме и подписал контракт в армии будучи навеселе.

41:40 — О встрече с военнопленным-фанатом

По словам Александра Ярмака, во время их совместного разговора, мужчина попросил не возвращать его обратно в Россию. Ярмак также рассказал, где сейчас находится военнопленный.

"Я знаю, что он в колонии, у него нормальные условия, его не обижают и вообще в Украине не обижают военнопленных, потому что мы действительно европейское государство, которое выполняет все конвенции, обеспечивает все права человека, военнопленного, в отличие от этих тварей, которые просто издеваются над нашими военнопленными", — сказал Ярмак.

По словам рэпера, он не испытывал сочувствия к парню, ведь каждый самостоятельно несет ответственность за поступки и решения, которые он делает. Несмотря на то, что российский военный заявляет, что не хочет воевать, он все же взял в руки оружие и пришел на территорию Украины.

"Его судьба меня не особо интересует, потому что он сам отвечает за свои шаги, за свои действия, что он пошел по пьяни подписал контракт. Это же не снимает ответственности. Он шел в нашу сторону с автоматом. Я уверен, что вел огонь, при возможности убивал бы украинцев и сам как сирота мог бы сделать сиротой не одну украинскую семью. Поэтому у меня особой жалости к нему нет. Каждый отвечает за свои поступки. Поэтому все, кто приходят на нашу землю должны быть уничтожены. Без никаких эмоций, мыслей и всего остального", — резюмировал артист.

Напомним, ранее мы писали, что Тоня Матвиенко впервые рассказала, чем занимается ее старшая дочь.

Кроме этого, Фокус писал, что Александр Ярмак высказался о назначении Олега Ляшко.