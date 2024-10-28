"Компетентность его вызывает вопросы": Александр Ярмак высказался о назначении Олега Ляшко

Александр Ярмак рассказал, что со слов его знакомых, компетентность Олега Ляшко на должности в ВСУ имеет большое сомнение. Артист отметил, что политик смог за такой короткий срок дорасти до такой должности.

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33-летний украинский певец Александр Ярмак, который сейчас служит на фронте и является командиром взвода операторов FPV-дронов, прокомментировал назначение бывшего политика Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБр Вооруженных сил Украины. Свое мнение артист высказал в интервью Суспільне Новини.

38:40 — О повышении Олега Ляшко до комбата

Так, 14 октября в сети появилась информация, что бывший лидер "Радикально партии", экс-нардеп Олег Ляшко занял должность в ВСУ. Впоследствии выяснилось, что политику досталась должность командира — человека в подчинении которого находится около тысячи военнослужащих. Тогда в 11-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ отметили, что Олег Ляшко положительно себя зарекомендовал на службе. А назначение его произошло "на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР.

Александр Ярмак, комментируя назначение политика, заявил, что лично не пересекается в работе с Олегом Ляшко, однако от близких друзей уже слышал истории, которые заставляют задуматься над его компетентностью в занимаемой должности.

"Я с господином Ляшко нигде не пересекался и с их подразделением. Есть друзья близкие, которые пересекались, которые разговаривали с личным составом господина Ляшко и компетентность его вызывает вопросы. Но это со слов моих друзей. Это опять же проблема вот этого панибратства, кумовства, как по мне, в данной ситуации, когда человек действительно очень быстро дорос до комбата", — пояснил Ярмак.

Заметим, что по информации в сети, Олег Ляшко пошел в ряды ВСУ в 2023 году. Тогда он сообщил, что добровольно мобилизовался в армию.

Напомним, ранее мы писали, что пленный оккупант во время допроса встретился с кумиром Ярмаком.

Кроме этого, Фокус писал, что рэпер Ярмак высказался о Василии Ломаченко и Александре Усике.