"Вошел в топ 10": в ВСУ объяснили, почему назначили Олега Ляшко комбатом

Как отметили в 11-м армейском корпусе Сухопутных войск, во время пребывания лейтенанта Олега Ляшко на должностях, связанных с беспилотными системами, были уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника.

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Бывший народный депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем 63-й ОМБр Вооруженных сил Украины, поскольку подразделение, в котором Ляшко был лейтенантом, вошло в топ 10 подразделений по эффективности в уничтожении вражеской техники и российских оккупантов. Об этом сообщил 11-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ.

"Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что получили от 63 ОМБР данные о том, что за два года службы в этой бригаде Олег Ляшко глубоко вникал в суть беспилотных систем и их роль на поле боя, понимая их важность.

"Во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника", — пояснили в ВСУ.

Кроме того, в сентябре батальон беспилотных систем 63 ОМБР вошел в топ 10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений ВСУ по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.

"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", — отметили в 11-м армии. .

Сам Олег Ляшко до сих пор не прокомментировал собственное назначение комбатом.

Напомним, 14 октября командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский сообщил, что Олег Ляшко стал командиром батальона.

В 2022 году Фокус рассказывал о том, что Олег Ляшко принял присягу на вступление в ряды Вооруженных сил Украины.