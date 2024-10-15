"Вошел в топ 10": в ВСУ объяснили, почему назначили Олега Ляшко комбатом
Как отметили в 11-м армейском корпусе Сухопутных войск, во время пребывания лейтенанта Олега Ляшко на должностях, связанных с беспилотными системами, были уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника.
Бывший народный депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем 63-й ОМБр Вооруженных сил Украины, поскольку подразделение, в котором Ляшко был лейтенантом, вошло в топ 10 подразделений по эффективности в уничтожении вражеской техники и российских оккупантов. Об этом сообщил 11-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ.
"Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что получили от 63 ОМБР данные о том, что за два года службы в этой бригаде Олег Ляшко глубоко вникал в суть беспилотных систем и их роль на поле боя, понимая их важность.
"Во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника", — пояснили в ВСУ.
Кроме того, в сентябре батальон беспилотных систем 63 ОМБР вошел в топ 10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений ВСУ по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.
"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", — отметили в 11-м армии. .
Сам Олег Ляшко до сих пор не прокомментировал собственное назначение комбатом.
Напомним, 14 октября командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский сообщил, что Олег Ляшко стал командиром батальона.
В 2022 году Фокус рассказывал о том, что Олег Ляшко принял присягу на вступление в ряды Вооруженных сил Украины.