Экс-нардеп Олег Ляшко вступил в ряды ВСУ (видео)

Политик опубликовал кадры, на которых он с оружием в руках приносит присягу в присутствии сослуживцев.

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Бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко принес присягу на вступление в ряды Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры появились в его Facebook в понедельник, 3 октября.

Политик поделился видео, на котором показано, как он приносит присягу, вступая в ряды ВСУ. Служить бывший народный депутат будет в звании солдата.

"Я, Ляшко Олег Валерьевич, вступаю на военную службу и торжественно присягаю украинскому народу всегда быть ему верным, оборонять Украину… Присягаю никогда не предать украинский народ", — зачитал политик текст присяги и оставил под ним свою подпись.

Напомним, в апреле бывший парламентарий сообщил, что стал жертвой ДТП в Киеве. По словам Ляшко, в его автомобиль врезалась бронированная машина из кортежа на военных номерах с маячками и документами Службы безопасности Украины. Политик на камеру оскорблял других участников аварии и бил ногой их автомобиль. В свою очередь силовики пообещали провести внутреннее расследование, чтобы дать оценку действиям своего сотрудника.

Также мы писали о том, как в прошлом году Ляшко в знак протеста против налоговой политики действующей власти разделся в эфире одного из телеканалов.