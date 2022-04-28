Экс-нардеп Олег Ляшко попал в ДТП в Киеве (видео)

Виновником происшествия, по словам Ляшко, оказался автомобиль из кортежа сотрудников СБУ, на которых экс-нардеп набросился с оскорблениями и угрожал расправой.

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Бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко попал в ДТП в Киеве. В его машину врезался бронированный автомобиль из кортежа на военных номерах с маячками и документами СБУ. Об этом экс-нардеп написал в своем Facebook.

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"В Киеве на перекрестке улицы Набережно-Рыбальской и Электриков быки на двух бронированных авто грубо нарушили правила дорожного движения — поехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в результате чего устроили ДТП", — написал Ляшко.

По его словам, в его автомобиле находилось четыре человека, двое их которых пострадали. Самого экс-нардепа и его водителя спасли подушки безопасности.

Также Ляшко сообщил, что в кортеже ехала еще одна машина — Mercedes-Benz G-Wagen, которая уехала с места происшествия. По мнению бывшего депутата, виновником ДТП является высокопоставленный чиновник СБУ, который также скрылся с места аварии, не дождавшись полиции.

Отметим, что Ляшко, общаясь с участником ДТП, все время матерился, угрожал расправой, оскорблял своего собеседника и бил ногой в автомобиль, в то время, как мужчина спокойно ожидал приезда полиции.

Что говорят в СБУ

В Службе безопасности Украины уже отреагировали на резонансный инцидент. Силовики пообещали провести внутреннее расследование, чтобы дать оценку действиям своего сотрудника.

"В случае доказательства вины и при принятии соответствующего судебного решения, водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом. Служба безопасности Украины проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника по принятию дисциплинарных решений.

При этом обращаем особое внимание на недопустимость действий экс-народного депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих. В то же время мы можем согласиться с бывшим переговорщиком о том, что после 24 февраля страна действительно изменилась. Поэтому не следует во время войны превращать дорожно-транспортное происшествие в шоу", — говорится в официальном заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что 27 апреля кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване на перекрестке улиц Пароняна и Лео сбил беременную женщину. Потерпевшую и ее ребенка спасти не удалось.