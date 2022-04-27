Кортеж премьера Армении Пашиняна насмерть сбил беременную женщину (видео)

Про аварию полиция сообщила спустя несколько часов, забыв упомянуть, что находившийся на службе автомобиль сопровождал кортеж. При этом командир, находившейся за рулем авто, скрылся с места ДТП.

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Вечером во вторник, 26 апреля, кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна сбил беременную женщину — жизни 28-летней жертвы и ее ребенка спасти не удалось. Глава армянского правительства поговорил с отцом погибшей по телефону и выразил соболезнования. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает "Радио Азатутюн".

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По данным журналистов, инцидент произошел вчера в Ереване на перекрестке улиц Пароняна и Лео, в результате погибла 28-летняя Сона Мартиросян, которая была одним из учредителей организации "Support Our Heroes" и руководителем программ информационного центра "Тевер", который строится в Нагорном Карабахе.

Спустя почти сутки после происшествия заместитель главы аппарата премьер-министра заявил, что во время ДТП с участием кортежа Пашинян находился в одном из авто — в момент наезда автомобиль премьер-министра находился примерно в 100-150 метрах от места происшествия, и премьер не знал о том, что произошло.

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При этом, по словам представителя премьера, Пашинян заметил "упавшую женщину" и указал вызвать ей скорую помощь, а после того, как узнал, что наезд совершил "автомобиль сопровождающего батальона Дорожной полиции", дал указания "министру здравоохранения и правоохранительным органам".

Спустя несколько часов после смертельной аварии полицейские сообщили, что автомобиль Toyota Prado, который сбил женщину, находился на службе, не упомянув, что он сопровождал кортеж главы армянского правительства. Затем Следственный комитет Армении заявил, что командир офицерской роты, которая сопровождала кортеж, находился за рулем и после инцидента покинул место ДТП, вернувшись туда только спустя два часа. Его задержали по подозрению в оставлении места аварии и нарушении требований безопасности дорожного движения, которое привело к гибели человека.

Напомним, недавно семь человек погибли и еще девять получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП на трассе Кропивницкий – Знаменка вблизи села Лозовая Волочиской тергромады.

Также мы писали о том, как кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского сбил человека насмерть.