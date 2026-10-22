США могут сыграть с РФ в футбол, несмотря на отстранение россиян: что известно

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Федерацией футбола США о возможном проведении товарищеского матча между национальными сборными этих стран.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что переговоры продолжаются, сообщает российское агентство ТАСС.

"Как вы знаете, мы никогда не комментируем переговоры о проведении матчей до достижения окончательных договоренностей и подписания документов. Мы рассматриваем возможность проведения матча со сборной США, неоднократно общались с федерацией по этому вопросу, но оценивать результативность этих переговоров пока рано. Могу сказать, что сейчас ситуация достаточно позитивная", — отметил он.

Ранее идею организации такого матча публично поддержал Паоло Замполли, специальный представитель по вопросам глобального партнерства при президенте США Дональде Трампе.

Видео дня

"Я хотел бы посмотреть футбольный матч между Америкой и Россией. С участием национальных сборных, если позволят обстоятельства", — заявил американский чиновник.

Эта инициатива возникла на фоне того, что российские команды по-прежнему отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА — решение, принятое после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, чемпионка мира Влада Харькова рассказала о том, как в её дом в Киеве попал снаряд во время российской атаки.

Кроме того, Криштиану Роналду и четверо других футболистов сборной Португалии приняли участие в рекламной кампании китайского автопроизводителя Changan Automobile. Журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что российские военные используют пикапы этой компании для запуска ударных беспилотников по Украине, в частности "Гераней".