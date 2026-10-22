США могут сыграть с РФ в футбол, несмотря на отстранение россиян: что известно
Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Федерацией футбола США о возможном проведении товарищеского матча между национальными сборными этих стран.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что переговоры продолжаются, сообщает российское агентство ТАСС.
"Как вы знаете, мы никогда не комментируем переговоры о проведении матчей до достижения окончательных договоренностей и подписания документов. Мы рассматриваем возможность проведения матча со сборной США, неоднократно общались с федерацией по этому вопросу, но оценивать результативность этих переговоров пока рано. Могу сказать, что сейчас ситуация достаточно позитивная", — отметил он.
Ранее идею организации такого матча публично поддержал Паоло Замполли, специальный представитель по вопросам глобального партнерства при президенте США Дональде Трампе.
"Я хотел бы посмотреть футбольный матч между Америкой и Россией. С участием национальных сборных, если позволят обстоятельства", — заявил американский чиновник.
Эта инициатива возникла на фоне того, что российские команды по-прежнему отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА — решение, принятое после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Напомним, чемпионка мира Влада Харькова рассказала о том, как в её дом в Киеве попал снаряд во время российской атаки.
Кроме того, Криштиану Роналду и четверо других футболистов сборной Португалии приняли участие в рекламной кампании китайского автопроизводителя Changan Automobile. Журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что российские военные используют пикапы этой компании для запуска ударных беспилотников по Украине, в частности "Гераней".