"Это война": чемпионка мира Влада Харькова рассказала о попадании в ее дом в Киеве

О попадании в дом чемпионка по фехтованию Влада Харькова узнала между двумя перелетами. Она написала, что теперь её называют счастливицей только потому, что квартира устояла.

Дом чемпионки мира по фехтованию на шпагах Влады Харьковой в Киеве пострадал в результате российского нападения. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

Она узнала об этом в пути. Поезд, на котором фехтовальщица ехала на соревнования, остановили посреди ночи из-за воздушной тревоги: пассажиров эвакуировали, и почти два часа они провели на холоде. На следующий день, уже в аэропорту Будапешта перед вылетом в Касабланку, Харькова узнала о повреждении своего дома.

"Моя квартира цела. Одна из немногих, что уцелела. На этот раз мне "повезло". Подумайте об этом. Меня считают счастливой, потому что моя квартира уцелела после российского обстрела. В какой ужасной реальности мы живем, если это мы называем удачей?" — написала она.

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Спортсменка также обратила внимание на положение украинских атлетов, от которых ожидают выступлений на международных турнирах, как будто ничего не происходит. Они должны выходить на дорожку, приветствовать соперников и соблюдать этикет, пока Россия разрушает их дома и заставляет по ночам прятаться от ракет.

"Когда ты стоишь на морозе в четыре утра, потому что тебя могут убить — это не политика. Когда взрыв повреждает здание, которое ты называешь своим домом — это не политика. Когда ты не знаешь, будет ли у тебя дом, в который можно вернуться после соревнований, — это не политика. Это война. И в ней есть очевидный агрессор: Россия", — добавила фехтовальщица.

Влада Харькова — чемпионка мира 2025 года и двукратная чемпионка Европы, серебряный призер командного чемпионата Европы 2019 года и победительница этапов Кубка мира.

Ранее сообщалось, что с начала 14 октября до утра 15 октября Россия применила против Украины более 850 ударных беспилотников типа "шахед". По данным Владимира Зеленского, зафиксированы десятки попаданий в различных регионах, погибли как минимум шесть человек, а в десятках городов и населенных пунктов ликвидировали последствия обстрелов.

Также сообщалось, что супруга боксёра Александра Усика Екатерина показала последствия российского обстрела Киева и области — под обстрел попал их семейный дом.