Россия нанесла удары с помощью дронов по Ровно, Луцку, Одессе и Прикарпатью: есть погибшие и раненые, что известно

В ночь на 15 октября Россия нанесла массированный удар по Украине с помощью реактивных дронов — взрывы раздавались от Прикарпатья до Одессы, в Ровно пострадал частный сектор, а в Кропивницком погибли три человека.

В ночь на 15 октября 2026 года российские оккупационные войска совершили очередную массированную воздушную атаку на регионы Украины, применив реактивные беспилотники и ударные БПЛА. Под ударом оказались западные, центральные и южные области страны. Взрывы слышали в Коломые в Ивано-Франковской области, Ровно и Луцке, а в Кропивницком в результате массированной атаки погибли три человека, ещё шестеро получили ранения.

Что известно об атаке на Прикарпатье: взрывы в Коломые

По сообщению Воздушных сил ВСУ, всю ночь реактивные БПЛА российской армии пытались долететь до западной части Украины. И вот под утро 15 октября около 04:02 в Ивано-Франковской области объявили воздушную тревогу.

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В 4:28 глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила о передвижении российского беспилотника в воздушном пространстве Коломыйского района. Она призвала жителей региона не игнорировать воздушную тревогу и соблюдать правила безопасности.

После этого в Коломые прогремела серия взрывов.

По сообщениям местных СМИ, в городе также слышалась работа средств противовоздушной обороны. На данный момент информации о последствиях атаки нет.

Нападение на Ровно: поврежден частный сектор

Ночью 15 октября взрывы прогремели и в Ровно. Впервые взрывы прогремели около 01:40 ночи, а затем повторились в 04:30.

В 02:36 глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил о повреждениях в частном секторе Ровно в результате российской атаки. По его словам, обошлось без человеческих жертв, а он сам вместе с руководителями соответствующих служб выехал на место происшествия.

На месте работали соответствующие службы, которым предстояло определить масштабы разрушений и осмотреть поврежденные объекты. Жителей призвали соблюдать правила безопасности и не публиковать фото и видео работы украинской ПВО или мест попаданий.

Около 04:30 в Ровно прогремели очередные взрывы. В город вновь прорвался реактивный дрон.

В 5:57 Александр Коваль сообщил, что в результате атаки часть Ровно и района остались без света. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Взрывы в Луцке: город подвергся атаке российских дронов

Волынская область также подверглась ударам вражеских реактивных беспилотников. Воздушная тревога в регионе была объявлена после полуночи, а затем повторно в 03:55 из-за новых попыток дронов прорваться с востока.

На данный момент известно, что по крайней мере один вражеский беспилотник достиг областного центра. В Луцке раздался взрыв, в городе активно действовали силы противовоздушной обороны. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

В Кропивницком трое погибших и шестеро раненых

Наиболее серьезные подтвержденные последствия от перечисленных атак были зафиксированы в Кропивницком. Массированный удар российских беспилотников начался вечером 14 октября. Под обстрелом оказались, в частности, логистические, транспортные и промышленные предприятия.

Сначала областные власти сообщили о двух погибших, однако ночью число жертв возросло до трёх. По словам главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, ранения получили шесть человек, пятеро из них были госпитализированы, еще один человек отказался от госпитализации.

"Прошу ничего не публиковать в сети, позаботьтесь о безопасности", — призвал Райкович во время атаки.

В Одессе дрон попал в жилой многоэтажный дом

В ночь на 15 октября российские войска нанесли удар беспилотниками и по Одессе. В 23:37 глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг нанес удар по многоэтажному жилому дому в Одессе. В результате атаки был поврежден фасад дома, частично разрушена квартира, выбиты окна и двери.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, что 14 октября в Луцке в результате пожара, вызванного падением обломков российских беспилотников, была повреждена часть "Космогонии" — самой большой картины в мире площадью более 2086 квадратных метров. Огонь затронул фрагмент полотна под названием "Будущее", которое экспонируется в Музее современного украинского искусства Корсаков.

Также "Фокус" сообщал, что в ночь на 14 октября Россия выпустила по Украине 39 ракет и 128 беспилотников; в результате атаки в Киеве погибли три человека, еще 27 пострадали, а удары по энергетическим объектам привели к перебоям с электроснабжением.