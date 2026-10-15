РФ атакувала дронами Рівне, Луцьк, Одесу та Прикарпаття: є загиблі і поранені, що відомо

Росія масовано атакувала Україну реактивними дронами в ніч проти 15 жовтня — вибухи лунали від Прикарпаття до Одеси, у Рівному пошкоджено приватний сектор, а в Кропивницькому загинули троє людей.

У ніч на 15 жовтня 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на регіони України, застосувавши реактивні безпілотники та ударні БпЛА. Під ударом опинилися західні, центральні та південні області країни. Вибухи чули в Коломиї на Івано-Франківщині, Рівному та Луцьку, а в Кропивницькому внаслідок масованої атаки загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.

Що відомо про атаку на Прикарпаття: вибухи в Коломиї

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, усю ніч до Заходу України намагалися долетіти реактивні БпЛА російської армії. І от під ранок 15 жовтня близько 04:02 в Івано-Франківській області оголосили повітряну тривогу.

Видео дня

О 4:28 голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила про рух російського безпілотника в повітряному просторі Коломийського району. Вона закликала жителів регіону не ігнорувати повітряну тривогу та дотримуватися правил безпеки.

Після цього в Коломиї пролунала серія вибухів.

За повідомленнями місцевих медіа, у місті також було чутно роботу протиповітряної оборони. Наразі інформації про наслідки атаки немає.

Атака на Рівне: пошкоджено приватний сектор

Уночі 15 жовтня вибухи пролунали й у Рівному. Вперше вибухи прогриміли близько 01:40 ночі та повторно о 04:30.

О 02:36 голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив про пошкодження у приватному секторі Рівного внаслідок російської атаки. За його словами, обійшлося без людських жертв, а сам він разом із керівниками відповідних служб виїхав на місці події.

На місці працювали відповідні служби, які мали встановити масштаби руйнувань і перевірити пошкоджені об'єкти. Мешканців закликали дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото й відео роботи української ППО або місць влучань.

Повторні вибухи у Рівному прогриміли близько 04:30. До міста знову прорвався реактивний дрон.

О 5:57 Олександр Коваль повідомив, що за наслідками атаки частина Рівного та району залишилися без світла. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Вибухи в Луцьку: місто атакували російські дрони

Волинська область також опинилася під ударом ворожих реактивних безпілотників. Повітряну тривогу в регіоні оголошували після першої ночі, а згодом повторно о 03:55 через нові спроби дронів прорватися зі сходу.

Наразі відомо, що щонайменше один ворожий безпілотник дістався обласного центру. У Луцьку пролунав вибух, у місті активно працювали сили Протиповітряної оборони. Інформація про руйнування чи постраждалих наразі уточнюється.

У Кропивницькому троє загиблих і шестеро поранених

Найважчі підтверджені наслідки серед наведених атак зафіксували в Кропивницькому. Масований удар російських безпілотників розпочався ввечері 14 жовтня. Під вогнем опинилися, зокрема, логістичні, транспортні та промислові підприємства.

Спочатку обласна влада повідомила про двох загиблих, однак вночі кількість жертв зросла до трьох. За словами начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, поранень зазнали шестеро людей, п’ятьох із них госпіталізували, ще одна людина відмовилася від госпіталізації.

"Прошу нічого не викладати в мережу, дбати про безпеку", — закликав Райкович під час атаки.

В Одесі дрон влучив у житлову багатоповерхівку

У ніч проти 15 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками і Одесу. О 23:37 голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог завдав удару по багатоповерховому житловому будинку в Одесі. Через атаку було пошкоджено фасад будинку, частково зруйновано квартиру, вибито вікна та двері.

Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, що 14 жовтня у Луцьку внаслідок пожежі, спричиненої падінням уламків російських безпілотників, було пошкоджено частину "Космогонії" — найбільшої картини у світі площею понад 2086 квадратних метрів. Вогонь зачепив фрагмент полотна під назвою "Майбутнє", яке експонують у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

Також Фокус писав, що у ніч проти 14 жовтня Росія випустила по Україні 39 ракет і 128 безпілотників, унаслідок атаки в Києві загинули троє людей, ще 27 постраждали, а удари по енергетичних об’єктах спричинили перебої з електропостачанням.