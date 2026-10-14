Уламки дрона РФ влучили в "Космогонію": в Луцьку пошкоджено найбільшу картину у світі (відео)

Уламки російських дронів спричинили пожежу в Музеї Корсаків у Луцьку, і вогонь пошкодив частину "Космогонії" — найбільшої картини у світі площею понад 2000 квадратних метрів.

Пожежа, що виникла 13 жовтня через падіння уламків російських дронів, пошкодила частину гігантської картини "Космогонія" в Луцьку. Вогонь зачепив шостий фрагмент полотна – той, що символізує майбутнє. Робота експонується в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у культурно-розважальному центрі "Адреналін Сіті". Про це розповів автор концепції картини Віктор Корсак.

Найбільшою картиною у світі є монументальне полотно "Космогонія", створене українським художником Петром Антипом. Цей грандіозний артпроєкт площею 2086,5 квадратного метра офіційно презентували 28 вересня 2024 року в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку. Концепцію роботи розробив Віктор Корсак, а саме створення полотна тривало два роки.

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Автор концепції так відреагував на пошкодження:

"Чи можна знищити майбутнє? Унаслідок російської атаки пожежа пошкодила частину "Космогонії", яка називається "Майбутнє". Символічний і водночас страшний збіг. Коли я створював концепцію "Космогонії", а художник Петро Антип втілював її на полотні, ми намагалися осмислити три питання: звідки ми взялися, хто ми є і що з нами буде. Тепер сама війна втрутилася у твір про майбутнє", — написав Корсак.

Він додав, що задумався, чи варто повністю відновлювати пошкоджену частину: можливо, ці сліди війни мають залишитися як історичний артефакт і застереження майбутнім поколінням. Головним він називає те, що робота продовжується. За його словами, інші зали Музею Корсаків уціліли, а мистецькі твори не постраждали, тож він запевнив відвідувачів і художників, що музей працює далі, реалізовує виставки та нові проєкти. Майбутнє, підсумував автор концепції, це не те, що на нас чекає, а те, що ми створюємо сьогодні.

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