Кінофестиваль "Молодість" оголосив програму короткометражних фільмів: перелік робіт (фото)

Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив у свій ювілейний 55-й сезон програму короткометражних фільмів. До цієї групи ввійде низка як закордонних, так і українських робіт.

До програми долучено 17 короткометражних фільмів, серед яких є представники України. Про це йдеться в повідомленні кінофестивалю в соцмережах.

Всі 17 робіт представлятимуть різні країни — від Бельгії та Індії до Сполученого королівства та України. Сам фестиваль пройде в Києві у період між 24 жовтня і 1 листопада.

Повний перелік короткометражок на "Молодості-2026": список

У рамках Short Competition візьмуть участь наступні роботи:

Людина без якостей / The Man Without Qualities, Софія Романо / Sofia Romano, Бельгія / Belgium, 2026

Стрижка / The Cut, Юлія Станішевська / Julia Staniszewska, Польща / Poland, 2025

Дьєґо / Diego, Мелісса Сільвера / Mélissa Silveira, Франція / France, 2025

Блискавка / Thunder, Маурісіо Караско Толоса / Mauricio Carrasco Tolosa, Франція / France, 2026

Тітонька Ліка та її горб / Auntie Lica The Hunchback, Пауль-Резван Маковей / Paul-Razvan Macovei, Румунія / Romania, 2025

День святого Валентина / Valentine’s Day, Антон Іфланд Штеттнер / Anton Iffland Stettner, Бельгія / Belgium, 2026

Тиша / Silence, Павло Шпегун / Pavlo Shpegun, Україна / Ukraine, 2026

Шум / The Buzz, Кейт дель Кастійо / Kate Del Castillo, Мексика / Mexico, 2026

Курка / Gallina, Фернандо Рейнальдос / Fernando Reinaldos, Іспанія / Spain, 2025

Процедура / Procedure, Рабіа Езмен / Rabia Özmen, Туреччина / Turkey, 2025

Пісок / Sand, Шахаф Сінай, Еяль Рое / Shahaf Sinai, Eyal Roe, Ізраїль, Україна, США / Israel, Ukraine, USA, 2026

Ще один день в металевій коробці / Another Day In The Metal Box, Гліб Фельдман / Gleb Feldman, Україна / Ukraine, 2026

Аасмані / Aasmani, Сайоні Ґупто / Sayani Gupta, Індія / India, 2026, 30’

Хлібна пісня / Breadsong, Катаріна Ауле / Katariina Aule, Естонія / Estonia, 2025

Плакальниці / Mourners, Ребека Арналь / Rebeca Arnal, Іспанія / Spain, 2025

Ласкаво просимо до Tool Shed / Welcome to Tool Shed, Ендрю Клаус-Віньєрд / Andrew Klaus-Vineyard, США / USA, 2026

Історія із зачаттям / Conception Game, Нeталі Арл-Тойн / Natalie Arle-Toyne, Сполучене Королівство / UK, 2025

Видео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, що "ГогольФест" повертається в Київ після 9 років. Фестиваль відомий своїми виставами та вмінням висвітлювати актуальні теми, і цього року він обіцяє те саме, незважаючи на зміни, спричинені війною.

Згодом стало відомо, що в Франції триває культовий "Lumière festival 2026". Організатори повідомили, що цьогорічними володарями премії братів Люмьєр стануть культові брати-режисери зі США Ітан і Джоел Коєни, відомі за фільмами "Великий Лебовскі", "Старим тут не місце" та іншими стрічками.