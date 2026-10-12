У Франції триває "Lumière festival" 2026: лауреатами стали культові брати Коени (фото, відео)

У французькому Ліоні триває 18-й міжнародний кінофестиваль "Lumière festival", який пройде з 10 до 18 жовтня. Цього року для публіки запропонують понад 450 різноманітних робіт — від старих кінострічок епохи німого кіно до особливої програми.

Організатори повідомили, що цьогорічними володарями премії братів Люмьєр стануть культові брати-режисери зі США Ітан і Джоел Коєни, відомі за фільмами "Великий Лебовскі", "Старим тут не місце" та іншими стрічками. Про це вказано на сайті кінофестивалю.

В описі до нагородження вказано, що брати Коєни "створили величезний корпус робіт", в якому досліджували фільми жанрів нуар, комедії, вестернів, трилерів, кримінальних драм і навіть "музичні теми з радісною та безмежною свободою — жанри, які вони люблять підривати, змішувати та переосмислювати".

"Видатні оповідачі та майстерні сценаристи, вони одразу впроваджують характерні риси своєї майстерності: чорний гумор, витонченість наративу, гострі діалоги, музичну гостроту та візіонерську мізансцену, що завершується кінематографічним стилем, одночасно щедрим і унікальним", — йдеться в тексті номінації.

Видео дня

Брати Коєни стали лауреатами французького "Lumière festival" Фото: Facebook

Що відомо про фестиваль та події

За заявою організаторів фестивалю, в рамках "Lumière festival" пройде презентація понад 450 робіт, зокрема відбудеться низка прем'єр і показів авторського кіно. Для відвідувачів фесту пропонують також перегляд картин режисерів сучасного та чорно-білого кіно.

У рамках фестивалю для всіх охочих пройдуть відкриті зустрічі та інтерв'ю з акторами, майстер-класи та виставки кіно- та фотопродукції. Наразі в рамках фестивалю запрошені такі режисери та зірки кіно як Хав'єр Бардем, Чжан Цзиї, Агнес Жауї, брати Коєни та інші.

Раніше Фокус повідомляв про те, як премію BAFTA отримав фільм про воєнну пропаганду у РФ. У категорії "Найкращий документальний фільм" нагороду присудили стрічці "Пан Ніхто проти Путіна".

Згодом стало відомо про дев'ять головних фільмів жовтня. Жовтень підготував для глядачів чимало релізів, на які варто звернути увагу — від екранізації бестселера до ключового авторського кіна осені.