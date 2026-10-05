Сильні історії та візуальний екстаз: 9 фільмів жовтня, про які всі говорять

Жовтень підготував для глядачів чимало релізів, на які варто звернути увагу. Серед основних фаворитів "Веріті" – екранізація бестселера Колін Гувер. Саме на цю прем’єру покладають великі надії і студія, і кінотеатри.

Цей місяць порадує нас маловідомими, але надзвичайно якісними та унікальними стрічками, яким уже пророчать номінації на престижні премії. Зокрема, згадаємо новий авторський фільм Алехандро Ґонсалеса Іньярріту, горор з Джессікою Честейн, екранізацію роману Джейн Остін та боді-горор зі всесвіту DC.

Кінооглядач Андрій Пушкаш традиційно відібрав для Фокусу дев’ять прем’єр, які вас здивують!

"Веріті"

реж. Майкл Шоуолтер

з 1 жовтня

Один з найбільш очікуваних фільмів цієї осені. Екранізація світового бестселера американської письменниці Коллін Гувер. Молода авторка отримує завдання завершити серію книг відомої письменниці Веріті Кроуфорд, яка після автокатастрофи опинилася прикутою до ліжка.

Працюючи над рукописом, Ловен знаходить автобіографію Веріті, де дізнається страшні секрети авторки. Це історія про маніпуляцію, одержимість та сексуальність. Чим довше Ловен читає автобіографію, тим більше вона сумнівається у всьому, що знає про Веріті, а разом з нею і глядач.

Сюжету вдається тримати напругу та основну інтригу до самого фіналу. Головні козирі фільму – це сам сюжет Коллін Гувер та надпотужний акторський ансамбль: Енн Гетевей, Дакота Джонсон та Джош Гартнетт. Очікування до релізу високі, насамперед через успіх книги та велику фанатську базу Коллін Гувер.

"Діґґер"

реж. Алехандро Ґонсалес Іньярріту

з 1 жовтня

Мабуть, наймасштабніший авторський фільм осені. У головній ролі Том Круз, якого ми побачимо геть в незвичному образі. Актор грає Діґґера Роквелла – найбагатшого чоловіка у світі, який намагається довести всім, що він може врятувати людство від катастрофи, яку сам і спричинив.

За спиною режисера Алехандро Ґонсалеса Іньярріту вже чимало визначних картин, серед яких: "Легенда Г’ю Гласа", "Бердмен", "Вавилон" та "Сука любов". "Діґґер" – нове авторське кіно режисера, детальний сюжет якого тримають у секреті.

У студії Warner Bros на цей фільм великі очікування: йому готують велику "оскарівську" кампанію, а Том Круз має бути головним фаворитом на головну чоловічу роль, де його конкурентом буде Метт Деймон, але про "Оскар" ми ще вам будемо розповідати згодом.

"Довженко. Перший погляд"

реж. Костянтин Коновалов

з 1 жовтня

Українська історична та біографічна драма про молодого режисера – Олександра Довженка. Події у стрічці відбуваються у 1926 році, коли українське кіно лише починало формуватися та заявляти про себе.

Довженко приїздить до Одеси з мрією зняти власний фільм. Знайомиться з багатьма людьми і зрештою усвідомлює, що українське мистецтво у радянській системі має свою ціну.

Це не лише біографія визначного українського режисера, а й історія боротьби українського кінематографу. Символічно, що фільм зняла саме Одеська кіностудія, а роль Олександра Довженка довірили Григорію Бакланову.

"Інша мама"

реж. Роб Севідж

з 8 жовтня

З кожним роком горор закріплюється серед провідних та комерційно успішних жанрів. Тепер навіть відомі "оскароносні" актори не нехтують такими пропозиціями.

Лауреатка "Оскара" Джессіка Честейн у фільмі "Інша мама" виконує одразу дві ролі – люблячої матері та її темної сутності. У центрі сюжету дівчинка Белла, яка встановлює контакт з демоном, що живе в їхньому будинку та виглядає так само, як її власна мама.

Напруга у сюжеті постійно зростає, адже глядачі не розуміють, хто перед ними – справжня мама чи те несамовите зло в її образі. Історія використовує досить банальну концепцію горору, коли антагоністом стає найближча та найрідніша людина.

"Соціальна розплата"

реж. Аарон Соркін

з 8 жовтня

"Соціальна розплата" є своєрідним продовженням фільму "Соціальна мережа" (2010) Девіда Фінчера. Біографічна драма розповідає історію Френсіс Гауген — колишньої інженерки Facebook, яка в 2021 році стала відомою після того, як передала журналісту The Wall Street Journal Джеффу Горвіцу внутрішні документи компанії. Саме ці матеріали стали основою розслідування The Facebook Files, коли розслідувачі викрили підпільну діяльність однієї з найбільших компаній у світі.

Джессі Айзенберг, який виконував головну роль у "Соціальній мережі" (2010), відмовився грати Марка Цукенберга, тому його замінив Джеремі Стронг, зірка серіалу "Спадкоємці". Девід Фінчер також не приєднався до команди, однак його місце посів сценарист "Соціальної мережі" – Арон Соркін.

"Чуття і Чуттевість"

реж. Джорджія Оклі

з 15 жовтня

Нова екранізація роману Джейн Остін "Чуття і чуттєвість". Сестри Еліонор і Маріанна опиняються у скрутному становищі після смерті батька й змушені покинути свій маєток. Еліонор – обережна та стримана, а Маріанна – емоційна та відважна. Саме через їхні різні характери стрічка показує особливість кохання, шлюбу, соціальних правил та сестринської любові в тамтешніх умовах.

Це не перша екранізація цього роману, втім, саме Джорджія Оклі намагається зробити сюжет ближчим сучасному глядачу. Зі слів самої режисерки, це не просто костюмована драма, адже велику увагу буде приділено внутрішнім переживанням героїнь.

"Глиноликий"

реж. Джеймс Воткінс

з 22 жовтня

Один із єдиних супергеройських фільмів у жанрі боді-горор! Гнилопикий – персонаж зі всесвіту DC, який був молодим талановитим актором, але після того, як зловмисники понівечили його обличчя, стає одержимим помстою.

Герой намагається повернути колишнє життя і наважується на експериментальне лікування, однак це лише робить з його тіла неконтрольовану сутність.

На відміну від інших супергеройських фільмів, у "Гнилопикому" екшн не є основним козирем – тут його взагалі небагато. Він злий, однак за цим ховається трагічна історія, а сюжет робить акцент на внутрішніх переживаннях.

Режисер та сценаристи вже мають досвід створення трилерів, тож "Гнилопикий" обіцяє стати унікальним фільмом – похмурим, моторошним, з елементами супергеройської фантастики!

"Праймтайм"

реж. Ленс Оппенгейм

з 22 жовтня

Новий фільм студії А24, тому не чекайте банального сюжету. Фільм засновано на реальній історії телеведучого Кріса Гансена, який у 2006 році вів одну з найбільш провокативних передач. Він викривав дорослих чоловіків, що приходили на зустрічі із неповнолітніми після спілкування з фальшивими профілями. Телекамери фіксували їхнє прибуття, після чого Гансен виходив до них із питаннями.

Це не просто біографічна драма: стрічка детально опише період, коли Гансен намагається своєю передачею та впливом змінити телебачення в цілому, а також проблеми, з якими він стикався.

Фільм цьогоріч представлено на Венеційському кінофестивалі, де він змагався в основному конкурсі та отримав позитивні відгуки від критиків. Головну роль виконав Роберт Паттінсон, якому пророчать цілу низку кінонагород.

"Забутий острів"

реж. Джоел Кроуфорд та Хануель Меркадо

з 22 жовтня

Закінчимо місяць новим мультфільмом від студії Dream Works від режисерів, що працювали над "Котом у чоботях 2". Хоч це і мультфільм, сюжет тут настільки глибокий, що сподобається насамперед батькам.

Дві найкращі подруги випадково потрапляють через портал у фантастичний острів, де живуть істоти з філіппінської міфології. Героям доведеться врятувати острів від небезпеки, але є один нюанс: щоб повернутися додому, дівчата мають втратити спогади одна про одну.

Уже не вперше Dream Works приховує досить дорослу тему дружби та втрати за яскравою картинкою і дитячими пригодами. Такий формат майже безпрограшний, адже сподобається не лише дитячій аудиторії.

Критики відзначають мультфільм за дуже емоційне закінчення, тому емпати – готуйтеся! Мультфільм надзвичайно барвистий та яскравий, а дуже активний монтаж підкреслює вплив аніме на всю візуальну складову.

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