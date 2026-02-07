5 найкращих детективних серіалів, щоб на вечір забути про все

Детективні серіали наразі виходять за межі простих історій про злочин та покарання. Більшість сюжетів зосереджуються на внутрішньому стані героїв та мотивам їхніх вчинків. Глядачам пропонують розібратися не у тому, хто наважився на вбивство, а чому він чи вона це зробили.

Детективні серіали, які знімають в наші дні, це здебільшого потужні психологічні драми з глибокими портретами героїв. Вони "чіпляють" глядачів, адже сценаристи майстерно продумують історію, щоб втримати інтригу та спонукати нас переглядати серію за серією.

Багато історій зняті на основі реальних подій, що лише підсилює реалістичність. Саме тому найкращі детективні серіали запам’ятовуються динамічним сюжетом, атмосферою та яскравими персонажами.

Кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для читачів Фокусу добірку детективних серіалів, які не можна пропустити.

"Мейр з Істтауна" (2021)

1 сезон, 7 епізодів

Сюжет американського детективно мінісеріалу від HBO розгортається у місті Істтаун. Детективка Мейр розслідує загадкове вбивство і паралельно намагається впоратися з власними трагедіями та проблемами.

Серіал поєднує в собі детектив та психологічну драму, яка обертається навколо героїні. Глядачі відзначають реалістичність персонажів та їхню емоційну глибину. У результаті проєкт отримав велике визнання: критики в захваті від акторської роботи Кейт Вінслет, а сам серіал отримав високі рейтинги. Зокрема, премії "Еммі", "Золотий глобус" та інші.

"Переповнена кімната" (2023)

1 сезон, 10 епізодів

Психологічно-детективний серіал виробництва Apple TV, знятий за мотивами реальних подій. Отже, на дворі — 1979 рік. Молодий хлопець вплутується у стрілянину посеред міста, після чого його заарештовують.

Весь серіал — це флешбеки героя, а також його розмова з психологинею, яка намагається розібратися, чому він опинився на місці злочину. Глядач поступово занурюється в його важке життя та дізнається страшну правду. Це саме той випадок, коли серіал досліджує не те, хто вбив, а чому.

Сюжет натхнений романом Деніела Кіза та реальними випадками дисоціативного розладу особистості. Роль підозрюваного бездоганно втілив Том Голланд (хоча незвично бачити його в такій ролі), а психологиню зіграла зірка "Служниця" Аманда Сейфрід.

"Справжній детектив" (з 2014)

4 сезони

Детективно-кримінальний серіал-антологія від HBO. Кожен сезон — це окрема історія з новими акторами та сюжетом. Саме тому можна дивитися кожен сезон вибірково, бо вони не пов’язані між собою.

Перший сезон — найпопулярніший та найбільш високо оцінений. Двоє детективів розслідують серію вбивств в Луїзіані. Герої стикнуться з філософією вбивці та страшними культами місцевих жителів.

Другий сезон. Кілька детективів у Каліфорнії розслідують заплутану змову довкола корупції та вбивства місцевого чиновника.

Кілька детективів у Каліфорнії розслідують заплутану змову довкола корупції та вбивства місцевого чиновника. Третій сезон. Похмура історія зникнення двох дітей.

Похмура історія зникнення двох дітей. Четвертий сезон. Команда вчених безвісти зникає на полярній станції на Алясці.

Його вважають одним із найкращих та найвпливовіших детективних серіалів останніх років. Підійде для любителів темних та атмосферних історій.

"Гострі предмети" (2018)

1 сезон, 8 епізодів

Американський детективно-психологічний серіал, знятий для сервісу HBO у 2018 році. Сюжет цієї емоційно важкої історії адаптовано за романом Ґіліан Флінн "Зникла".

Журналістка Камілла після лікування від психічних проблем та алкоголізму повертається до рідного міста, щоб вивчити справу зниклої дівчинки. Вона не лише викриває злочин, а й зіштовхується з болючою особистою історією, зокрема складними стосунками з матір’ю та сестрою, а також пригадує травматичне минуле.

Один з небагатьох детективних серіалів, де акцент зроблено не на кривдникові чи жертві, а на самому детективові, її важкому минулому та темному внутрішньому світові. Сюжет вражає гнітючою напругою, яка посилюється з кожним епізодом аж до несподіваного фіналу.

Серіал "Гострі предмети" високо оцінили як критики, так і глядачі, зокрема за режисуру та акторську гру.

"Правда про справу Гаррі Квеберта" (2018)

1 сезон, 10 епізодів

Містично-детективний драматичний серіал за мотивами бестселера Жоеля Діккера. Нам розповідають про Гаррі Квеберта — відомого письменника, в саду якого знайшли тіло дівчини, що зникла 30 років тому.

Головному герою загрожує смертна кара. Саме в цей момент до нього приїздить колишній учень, щоб допомогти розгадати справу та довести невинуватість вчителя. У ході розслідування він дізнається жахливі таємниці з минулого Гаррі та місцевої спільноти.

Серіал полюбився глядачам за несподівані сюжетні повороти, які тримають інтригу до фінальної серії. Творці досліджують різноманітні теми: впливу минулого на сьогодення, зради та моральних роздумів про мотиви та наслідки. Його схвально оцінили глядачі, серед іншого за сильний сценарій з несподіваними поворотами та цікавим фіналом.

