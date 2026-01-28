Побороти лютий холод: 6 фільмів про виживання у найтемніші часи

Фільми із сьогоднішньої добірки показують людей на межі їхніх можливостей. Більшість стрічок зняті на основі реальних подій, що тільки додає цікавості. Це саме те, що вам зараз потрібно!

28 січня відзначаємо День відкриття Антарктиди. Саме цього дня 1820 року мореплавці вперше побачили шостий материк. Для кінематографістів місця вічної мерзлоти здебільшого слугують або тлом для документалістики, або платформою для художнього кіно.

Кінооглядач Андрій Пушкаш зібрав для читачів Фокусу шість фільмів про виживання взимку, які тримають у напрузі до останньої хвилини та нагадують, яке крихке наше життя.

"Еверест" (2015)

Реж. Бальтазар Кормакур

Фільм засновано на реальних подіях. У центрі сюжету трагічна експедиція 1996 року, коли кілька груп альпіністів потрапили в смертельну пастку на найвищій горі світу.

Відео дня

Стрічка зосереджена на потужній драматургії, людських факторах та відчуттях. Зйомки відбувалися в екстремальних умовах, тому побачене однозначно триматиме глядача у напрузі.

Як бонус на екрані з’явиться потужний акторський склад: Джейк Джилленгол, Джош Бролін, Джейсон Кларк та Сем Вортінгтон. Творець картини Бальтазар Кормакур — майстер історій про виживання. У фільмографії режисера вже є схожі напружені роботи: "У полоні стихії", "Звір" та "Глибина".

"Замерзлі" (2010)

Реж. Адам Грін

Камерний трилер (майже усі події відбуваються в одному місці) про виживання, який доводить, що страх може спіткати навіть у буденних обставинах.

Історія трьох друзів, що випадково застрягли високо над землею на підйомнику під час закриття гірськолижного курорту. Фільм яскраво показує, на що здатна людина у безвихідній ситуації, де постійно зростає напруга, а мороз повільно вбиває. "Замерзлі" точно запам’ятаються вам психологічним тиском, безвихідною ситуацією та жорстким фіналом.

"Між нами гори" (2017)

Реж. Хані Абу-Ассад

Романтично-пригодницька драма про виживання з Кейт Вінслент та Ідріс Ельбою. Актори зіграли незнайомців, яким доведеться виживати після катастрофи в засніжених горах.

На відміну від інших фільмів у цій добірці, перед героями постає випробовування не лише холодом, а й близькістю. Персонажам доведеться побороти психологічний бар’єр та довіритися один одному задля порятунку. Попри напружений сюжет на вас чекає ще багато мальовничих гірських краєвидів, які водночас зачаровують та вселяють страх.

"На глибині 6 футів" (2017)

Реж. Скотт Во

Фільм засновано на реальній історії Еріка Лемарка — колишнього хокеїста та професійного сноубордиста. Під час звичайного катання він потрапляє в бурю та збивається зі шляху. Опинившись загубленим у горах Сьєра-Невада, йому доведеться провести 8 днів без їжі, води та належного спорядження. Мороз, травми та суцільне виснаження призводять до галюцинацій та діалогу з самим з собою, коли герой розуміє, що смерть вже близько.

Пейзажі у фільмі — фантастичні, але вони радше лякають своїми масштабами та смертоносністю. Історія Еріка Лемарка була резонансною та послужила ключовим елементом у створені цього фільму.

"Снігова спільнота" (2023)

Реж. Хуан Антоніо Байона

13 жовтня 1972 року в Андах зазнає авіакатастрофи рейс 571 ВПС Уругваю. Літак врізався у льодовик на великій висоті через погані погодні умови. З 45 осіб на борту вижили лише 29. Опинившись у засніжених горах без запасів їжі, зв’язку та спорядження, вони борються за життя протягом 72 днів.

Історичні події, на яких базується фільм, ще називають "Дивом в Андах".

Картина показує межі людських можливостей, коли смерть близько як ніколи. Тож доводиться переступати моральні упередження та наважуватися на страшні речі. Люди, яким дивом пощастило залишитися живими, неохоче, але розповідали про неодноразові випадки канібалізму задля порятунку. Фільм вийшов в 2023 році, і отримав багато схвальних відгуків, в тому числі номінації на різні кінопремії, зокрема "Оскар".

"Сірий" (2011)

Реж. Джо Карнаган

Герой бойовиків Ліам Нісон показує майстер-клас, як виживати у горах. У центрі сюжету — група нафтовиків, яким після авіакатастрофи доведеться боротися за життя в засніжених горах Аляски. Герої мають не лише побороти травми, мороз та холод, але й зграю диких вовків, що їх переслідують.

Окрім напруженого сюжету, фільм досліджуватиме психологічний стан персонажа, його спогади про сім’ю, страхи та жагу вижити будь-якою цінною. Багатьом глядачам "Сірий" запам’ятається дуже холодною та дещо похмурою атмосферою, яка допомагає сюжету тримати напругу до самого фіналу.

Фільм відзначають за дуже реалістичну постановку та драматичні моменти, які лише доповнюють враження.

