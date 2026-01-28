Победить лютый холод: 6 фильмов о выживании в самые темные времена

Фильмы из сегодняшней подборки показывают людей на грани их возможностей. Большинство лент сняты на основе реальных событий, что только добавляет интереса. Это именно то, что вам сейчас нужно!

28 января отмечаем День открытия Антарктиды. Именно в этот день в 1820 году мореплаватели впервые увидели шестой материк. Для кинематографистов места вечной мерзлоты в основном служат или фоном для документалистики, или платформой для художественного кино.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш собрал для читателей Фокуса шесть фильмов о выживании зимой, которые держат в напряжении до последней минуты и напоминают, как хрупка наша жизнь.

"Эверест" (2015)

Реж. Бальтазар Кормакур

Фильм основан на реальных событиях. В центре сюжета трагическая экспедиция 1996 года, когда несколько групп альпинистов попали в смертельную ловушку на самой высокой горе мира.

Відео дня

Лента сосредоточена на мощной драматургии, человеческих факторах и ощущениях. Съемки проходили в экстремальных условиях, поэтому увиденное однозначно будет держать зрителя в напряжении.

В качестве бонуса на экране появится мощный актерский состав: Джейк Джилленхол, Джош Бролин, Джейсон Кларк и Сэм Уортингтон. Создатель картины Бальтазар Кормакур — мастер историй о выживании. В фильмографии режиссера уже есть похожие напряженные работы: "В плену стихии", "Зверь" и "Глубина".

"Замерзшие" (2010)

Реж. Адам Грин

Камерный триллер (почти все события происходят в одном месте) о выживании, который доказывает, что страх может постигнуть даже в обыденных обстоятельствах.

История трех друзей, случайно застрявших высоко над землей на подъемнике во время закрытия горнолыжного курорта. Фильм ярко показывает, на что способен человек в безвыходной ситуации, где постоянно растет напряжение, а мороз медленно убивает. "Замерзшие" точно запомнятся вам психологическим давлением, безвыходной ситуацией и жестким финалом.

"Между нами горы" (2017)

Реж. Хани Абу-Ассад

Романтично-приключенческая драма о выживании с Кейт Винслент и Идрисом Эльбой. Актеры сыграли незнакомцев, которым придется выживать после катастрофы в заснеженных горах.

В отличие от других фильмов в этой подборке, перед героями возникает испытание не только холодом, но и близостью. Персонажам придется побороть психологический барьер и довериться друг другу для спасения. Несмотря на напряженный сюжет вас ждет еще много живописных горных пейзажей, которые одновременно завораживают и внушают страх.

"На глубине 6 футов" (2017)

Реж. Скотт Во

Фильм основан на реальной истории Эрика Лемарка — бывшего хоккеиста и профессионального сноубордиста. Во время обычного катания он попадает в бурю и сбивается с пути. Оказавшись затерянным в горах Сьера-Невада, ему придется провести 8 дней без еды, воды и надлежащего снаряжения. Мороз, травмы и сплошное истощение приводят к галлюцинациям и диалогу с самим с собой, когда герой понимает, что смерть уже близко.

Пейзажи в фильме — фантастические, но они скорее пугают своими масштабами и смертоносностью. История Эрика Лемарка была резонансной и послужила ключевым элементом в создании этого фильма.

"Снежное сообщество" (2023)

Реж. Хуан Антонио Байона

13 октября 1972 года в Андах терпит авиакатастрофу рейс 571 ВВС Уругвая. Самолет врезался в ледник на большой высоте из-за плохих погодных условий. Из 45 человек на борту выжили только 29. Оказавшись в заснеженных горах без запасов еды, связи и снаряжения, они борются за жизнь в течение 72 дней.

Исторические события, на которых базируется фильм, еще называют "Чудом в Андах".

Картина показывает пределы человеческих возможностей, когда смерть близко как никогда. Поэтому приходится переступать моральные предубеждения и решаться на страшные вещи. Люди, которым чудом повезло остаться в живых, неохотно, но рассказывали о неоднократных случаях каннибализма ради спасения. Фильм вышел в 2023 году, и получил много положительных отзывов, в том числе номинации на различные кинопремии, в частности "Оскар".

"Серый" (2011)

Реж. Джо Карнаган

Герой боевиков Лиам Нисон показывает мастер-класс, как выживать в горах. В центре сюжета — группа нефтяников, которым после авиакатастрофы придется бороться за жизнь в заснеженных горах Аляски. Герои должны не только побороть травмы, мороз и холод, но и стаю диких волков, которые их преследуют.

Кроме напряженного сюжета, фильм будет исследовать психологическое состояние персонажа, его воспоминания о семье, страхи и жажду выжить любой ценой. Многим зрителям "Серый" запомнится очень холодной и несколько мрачной атмосферой, которая помогает сюжету держать напряжение до самого финала.

Фильм отмечают за очень реалистичную постановку и драматические моменты, которые только дополняют впечатление.

Напомним, ранее Фокус писал о:

8 знаковых лентах, среди которых "Гражданин Кейн", "Психо" и "Сладкая жизнь", которые по разным причинам навсегда изменили историю мирового кинематографа.

Кроме того, рассказывали о 5 лучших фильмах в истории кино по версии iMDB. Узнайте, какие награды получили эти картины, а также, почему они настолько интересны и ценны.

2025 год оказался очень плодотворным для киноиндустрии и запомнился масштабными премьерами. Зрители увидели продолжения культовых франшиз, великолепные экранизации, а также новые фильмы, снятые по оригинальным сценариям.