Невозможно оторваться: 14 популярнейших фильмов 2025 года

2025 год оказался очень плодотворным для киноиндустрии и запомнился масштабными премьерами. Зрители увидели продолжения культовых франшиз, великолепные экранизации, а также новые фильмы, снятые по оригинальным сценариям.

Для украинского кинорынка 2025-й год выдался на удивление плодотворным. Ряд фильмов нашего производства становились лидерами национального проката. Какие картины в прошлом году были самыми популярными в кинотеатрах и заслуживают внимания зрителей, Фокусу рассказывает кинообозреватель Андрей Пушкаш.

"Хорошая плохая девочка"

реж. Халина Рейн

Напряженная драма от А24 о женщине, которая не смогла воплотить свои интимные желания в браке и поэтому начала искать близости вне его.

Фильм поднял настоящие резонанс и стал одной из самых обсуждаемых лент прошлого января. Там есть немало откровенных сцен с Николь Кидман, а также скрытые смыслы. Большую популярность этой картине принесли миллионы рекомендаций и нарезок в TikTok.

"Приключения Паддингтона в Перу"

реж. Дагал Уилсон

В течение зимних каникул семейный контент становится крайне востребованным, а соответственно и прибыльным. Учитывая ограниченный выбор семейных премьер в начале 2025 года, третья часть "Приключений Паддингтона" появилась в прокате очень вовремя.

История о медвежонке, который вместе со своими друзьями отправляется в Перу на поиски своей тети продержалась в прокате более 2 месяцев.

"Когда ты выйдешь замуж?"

реж. Алексей Комаровский

Украинская комедийная лента "Когда ты выйдешь замуж?" стала одним из самых успешных отечественных релизов 2025 года. В центре сюжета искусствовед Оксана, которая после измены любимого отправляется на отдых со своей подругой.

Обычная поездка превращается в настоящее приключение: героиня знакомится с молодым и красивым холостяком. Вопреки низким рейтингам, романтическая комедия собирала полные залы, а национальный прокат длился почти 13 недель.

"Minecraft: Фильм"

реж. Джаред Гесс

Экранизация культовой видеоигры стала настоящим хитом апреля. Фанаты просто сходили с ума, а маркетинговые коллаборации только усиливали ажиотаж. В результате кассовые сборы достигли отметки почти в 1 млрд.

"Пункт назначения. Родовое проклятие"

реж. Зек Липовски и Адам Б. Стейн

Миллионы фанатов по всему миру ждали возвращения на большие экраны популярной хоррор-франшизы. Многие считали, что шестое продолжение не повторит успеха предыдущих частей. В конце концов фильм даже превзошел своих предшественников: со скромным бюджетом в $40 млн собрал в прокате более $315 млн.

Создатели удачно использовали современные технологии и сделали ленту более динамичной. Поклонники говорят, что картине удалось сохранить атмосферу оригинала.

"Лило и Стич"

реж. Дин-Флейшер Кэмп

Перезапуск легендарного Стича от Disney, как и ожидалось, заманил в кинотеатры зрителей всех возрастных аудиторий. Спрос был настолько большим, что в прокате, кроме "Лило и Стича" почти ничего больше не было.

Фильм получился очень трогательным, интересным и смешным, за что и получил свой заслуженный $1 млрд в прокате.

"Миссия невыполнима. Финальная расплата"

реж. Кристофер МакКурри

Завершение целой эпохи, длившейся 29 лет. Верные фанаты на протяжении десятилетий не пропускали возможности увидеть на больших экранах новое задание Итана Ханта и сногсшибательные трюки Тома Круза.

В то же время, последние части "миссии невозможной" не могут похвастаться рекордными кассовыми сборами. В частности из-за больших затрат на производство и съемку. Бюджет финальной части достиг $400 млн, а кассовые сборы лишь $598 млн.

"F1:Фильм"

реж. Джозеф Косински

Картина получилась действительно невероятной, в частности из-за мастерской работы режиссера и операторской съемки, которая как будто переносит нас на место событий.

Один из продюсеров фильма — известный гонщик Льюис Гамильтон. Многие фанаты утверждают, что сюжет взяли из его жизни и реального противостояния с другим гонщиком, хотя этого никто из создателей не подтвердил.

"Мир юрского периода: Возрождение"

реж. Гарет Эдвардс

Начало июля началось новым перезапуском "Мир Юрского периода". Хоть фильм ориентирован преимущественно на старшую аудиторию, это не помешало одной из частей попасть в тор 10 самых кассовых фильмов в истории кино.

Сейчас фактически нет подобных лент о динозаврах, поэтому франшиза всегда будет актуальной. К новому перезапуску привлекли известных актеров: Скарлетт Йоханссон и новоиспеченную звезду Джонатана Бейли. В итоге картина собрала в прокате почти $870 млн.

"Антарктида"

реж. Антон Птушкин

Это самый кассовый украинский документальный фильм о жизни полярников на станции Академик Вернадский.

В сентябре лента снова вызвала резонанс в кинотеатрах: новый фильм Антона Птушкина стремились увидеть все. На просмотры ходили целыми классами из школы.

Стоит заметить, что успех фильма в значительной степени объясняется большой поддержкой в медиа.

"Иллюзия обмана 3"

реж. Рубен Флейшер

Третья часть известной франшизы о фокусниках неожиданно стала лидером проката в начале ноября. В центре сюжета новая группа иллюзионистов, которые объединяются, чтобы разоблачить зловещую владелицу бриллиантов.

Фанаты проявили большой интерес к фильму. В частности из-за возвращения всех актеров из первой части и их взаимодействия с новыми героями. Лента держит зрителей в напряжении до последнего момента.

"Ты-космос"

реж. Павел Остриков

Один из лучших украинских фильмов с оценкой 8.0 на iMDB. История последней любви во вселенной очень тронула зрителей.

Покупать билеты приходилось минимум за два дня до просмотра. В некоторых кинотеатрах прокат до сих пор продолжается, а кассовые сборы достигают более 60 млн, что делает эту ленту одной из самых кассовых за прошлый год.

"Зоотрополис 2"

реж. Джаред Буш и Байрон Говард

"Продолжение, которое превзошло оригинал", — именно так говорят о второй части "Зоотрополиса", которую фанаты ждали почти 9 лет.

Мультфильм соединил в себе лучшее, на что способны Disney и Pixar: увлекательный сюжет, яркую графику и остроумный юмор. Благодаря этому лента понравилась зрителям всех возрастов и получила заслуженную популярность.

Кассовые сборы уже превысили доходы первой части и достигли отметки $1,4 млрд. Прокат фильма продолжается до сих пор.

"Аватар: Огонь и пепел"

реж. Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон расширяет границы своей вселенной, открывая нам новые племена и конфликты. Третья часть поразила миллионы зрителей, которые достаточно высоко оценили новых персонажей и уровень спецэффектов.

Недавно Кэмерон попал в Книгу рекордов Гиннеса как единственный режиссер, чьи четыре фильма собрали в прокате более $1 млрд.

