10 фильмов в истории кино, "сорвавших" самую большую кассу: лидер окупился в 12 866 раз

"Аватар", "Титаник", "Мстители", "Звездные войны" и "Мир Юрского периода" — фильмы, ставшие рекордсменами по кассовым сборам, впрочем, их бюджеты впечатляют не меньше — более $200 млн. Вместе с тем, в историю кино попали картины с относительно небольшими затратами на производство, но их кассовые сборы зашкаливают.

Прокат лент, о которых сегодня пойдет речь, неожиданно произвел настоящий фурор в кинотеатрах. Большинство из них окупились лучше чем "Аватар", завоевав репутацию культовых и заложив начало целым франшизам.

Менеджер кинопроката Андрей Пушкаш рассказывает Фокусу о 10 фильмах в истории кино, которые лучше всего окупились в соотношении бюджета и кассовых сборов. Этот список вас точно удивит!

"Джокер" (2019)

10 место;

Бюджет: $55 млн;

Кассовые сборы: $1,07 млрд;

Окупаемость: 19,5 раза.

В отличие от провального сиквела в 2024 году, первый "Джокер" Тода Филлипса в 2019-м был чрезвычайно успешным. Атмосфера мрачного и депрессивного Готэма собирала полные залы в кинотеатрах.

Фильм получил высокие рейтинги и много положительных рецензий, а Хоакин Феникс — свой первый "Оскар" за роль Джокера.

"Ловушка" (2017)

Девятое место;

Бюджет: $4,5 млн;

Кассовые сборы: $255 млн;

Окупаемость: 56,5 раза.

Мастер жанра "триллер" — Джордан Пилл — подарил нам замечательный фильм, которому удается держать зрителя в напряжении до последней минуты. В центре сюжета молодой парень, который едет знакомиться с родителями своей девушки, но попадает в ловушку.

Лента сразу начала получать положительные отзывы и высокие оценки, поэтому очереди в кинотеатры не заставили себя ждать. В результате фильм окупился 56,5 раза и получил заслуженный "Оскар" за оригинальный сценарий.

"Пила" (2004)

Восьмое место;

Бюджет: $1,2 млн;

Кассовые сборы: $104 млн;

Окупаемость: 87 раз.

Первая часть культовой франшизы Джеймса Вана о смертельной игре на выживание прославилась своим философским замыслом и жестокостью. В 2004 году такой подход к жанру "ужасы" был несколько новаторским и, как оказалось, чрезвычайно успешным.

В центре сюжета каждой части (их более 10-ти) главный герой — Джон Крамер, который охотится на людей и заставляет сыграть в игру: чтобы выжить, нужно делать ужасные вещи с собой или другим участником. Едва ли не самое интересное во франшизе — причинно-следственная связь. Джон Крамер объясняет всем участникам, почему именно они стали жертвой его игры и какую связь они имеют со всеми остальными.

"Пятница 13-е" (1980)

Седьмое место;

Бюджет: $550 тыс.;

Кассовые сборы: $59 млн;

Окупаемость: 107 раз.

Классика слэшер-хоррора, который был одним из основоположников жанра и запустил легендарную франшизу в истории кино. По сюжету, вожатые перед началом сезона приезжают в летний лагерь, где внезапно начали исчезать люди. Это Джейсон Вурхиз вышел на охоту!

Смета фильма была настолько мала, что создателям приходилось трижды переписывать сценарий, чтобы избежать лишних расходов. Впрочем, как только фильм вышел в прокат — кассовые сборы достигли заоблачных 59 миллионов долларов, благодаря этому удалось окупить картину более сотни раз.

"Хэллоуин" (1978)

Шестое место;

Бюджет: $325 тыс.;

Кассовые сборы: $70 млн;

Окупаемость: 215 раз.

Образ культового убийцы Майклама Майерса стал одним из самых страшных в те годы. Премьера первой части пришлась как раз на празднование Хэллоуина, поэтому при скромном бюджете $325 тыс. фильм собрал аж $70 млн и принес создателям немалые прибыли.

Эта франшиза стала знаковой для Джеми Ли Кертис, которая снималась там вплоть до 2022 года. На экране перед нами предстает серийный убийца — Майкл Майерс, которому удается сбежать из психиатрической больницы. Во время Хэллоуина он устраивает кровавую резню.

"Рокки" (1976)

Пятое место;

Бюджет: $1 млн;

Кассовые сборы: $225 млн;

Окупаемость: 225 раз.

Начало успешной карьеры Сильвестра Сталлоне, который сам написал сценарий к фильму и отказывался его продавать, если не сыграет там главную роль.

История о выдержке и вере малоизвестного боксера, которому выпал шанс попасть на настоящий ринг и добиться успеха. Картина положила начало целой франшизе, стала символом настойчивости и образцом спортивных драм. Сильвестр Сталлоне проснулся знаменитостью, а создатели получили три премии "Оскар" и многочисленные доходы.

"Безумный Макс" (1979)

Четвертое место;

Бюджет: $400 тыс.;

Кассовые сборы: $100 млн;

Окупаемость: 250 раз.

Первый фильм из франшизы "Безумный Макс" о разрушенном мире будущего, где царит беззаконие, а банды байкеров контролируют дороги.

История захватила зрителя зрелищным экшином, который тогда выполняли вживую, и окупилась в прокате аж в 250 раз. Такой результат означал лишь одно — начало франшизы. Кстати, впереди шестая часть: Джордж Миллер подтвердил продолжение с Томом Харди в главной роли.

"Эль Мариачи" (1992)

Третье место;

Бюджет: $7 тыс.;

Кассовые сборы: $2 млн;

Окупаемость: 285 раз.

Фильм прославился не только своим микробюджетом — всего $7 тыс., но и производством. Роберт Родригес сам был режиссером, сценаристом, оператором, монтажером и звукорежиссером, актеры не профессиональные, а съемки проходили преимущественно без разрешения.

В итоге историю о странствующем музыканте в мексиканском городке, которого впутывают в криминальную схватку, выкупила Columbia Pictures, выпустив фильм в прокат. Картина окупилась в 285 раз, а Роберт Родригес доказал, что бюджет не определяет масштаб.

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (1999)

Второе место;

Бюджет: $60 тыс.;

Кассовые сборы: $248 млн;

Окупаемость: 4100 раз.

Трое студентов едут в лес возле города Мэриленд, чтобы снять документальный фильм о местной легенде — ведьме из Блэр. Впоследствии герои теряются, а вся поездка превращается в сплошной ужас, свидетелями которого стали зрители.

В 1999 году этой ленте удалось поднять бешеный спрос на жанр и доказать, что такое кино стоит дешево, но при этом пугает сильнее и зарабатывает больше. Создатели усилили ажиотаж, когда в 1999-м создали сайт, где писали, что герои исчезли на самом деле. Зрители поверили, что на самом деле смотрят найденную пленку пропавших людей. Такие псевдодокументальные фильмы — просто топ!

"Паранормальное явление" (2007)

Первое место;

Бюджет: $15 тыс.;

Кассовые сборы: $193 млн;

Окупаемость: 12 866 раз.

После "Ведьмы из Блэр" прорыв в псевдодокументальных хоррорах произошел в 2007 году благодаря "Паранормальному явлению". В центре сюжета супружеская пара, которая заметила в доме паранормальную активность, поэтому в шутку решает поставить камеру в спальне. То, что удается зафиксировать, пугает даже зрителя через экран. Большинство сцен в фильме сняты ночью с помощью камеры видеонаблюдения, а остальные сцены — от первого лица.

Главные инструменты в фильме — тишина и звуки. Зрителя вместе с героями постепенно парализует страх. Фильм стал "вирусным" в прокате и окупил себя в 12 866 раз, за что получил статус самого прибыльного фильма в истории. Позже создатели сняли продолжение, где объяснили, почему это произошло.

