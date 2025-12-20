10 фільмів в історії кіно, які "зірвали" найбільшу касу: лідер окупився в 12 866 разів

"Аватар", "Титанік", "Месники", "Зоряні війни" та "Світ Юрського періоду" — фільми, що стали рекордсменами за касовими зборами, втім їхні бюджети вражають не менше — понад $200 млн. Разом з тим, в історію кіно потрапили картини з відносно невеликими затратами на виробництво, але їхні касові збори зашкалюють.

Прокат стрічок, про які сьогодні піде мова, неочікувано здійснив справжній фурор у кінотеатрах. Більшість із них окупилися краще ніж "Аватар", завоювавши репутацію культових та заклавши початок цілим франшизам.

Менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш розповідає Фокусу про 10 фільмів в історії кіно, які найкраще окупилися у співвідношенні бюджету та касових зборів. Цей список вас точно здивує!

"Джокер" (2019)

10 місце;

Бюджет: $55 млн;

Касові збори: $1,07 млрд;

Окупність: 19,5 раза.

На відміну від провального сиквела у 2024 році, перший "Джокер" Тода Філліпса у 2019-му був надзвичайно успішним. Атмосфера похмурого та депресивного Готема збирала повні зали у кінотеатрах.

Фільм отримав високі рейтинги та багато позитивних рецензій, а Хоакін Фенікс — свій перший "Оскар" за роль Джокера.

"Пастка" (2017)

Дев'яте місце;

Бюджет: $4,5 млн;

Касові збори: $255 млн;

Окупність: 56,5 раза.

Майстер жанру "трилер" — Джордан Пілл — подарував нам чудовий фільм, якому вдається тримати глядача у напрузі до останньої хвилини. У центрі сюжету молодий хлопець, який їде знайомитися з батьками своєї дівчини, але потрапляє в пастку.

Стрічка одразу почала отримувати схвальні відгуки та високі оцінки, тому черги у кінотеатри не забарилися. У результаті фільм окупився 56,5 раза та отримав заслужений "Оскар" за оригінальний сценарій.

"Пила" (2004)

Восьме місце;

Бюджет: $1,2 млн;

Касові збори: $104 млн;

Окупність: 87 разів.

Перша частина культової франшизи Джеймса Вана про смертельну гру на виживання прославилась своїм філософським задумом та жорстокістю. У 2004 році такий підхід до жанру "жахи" був дещо новаторським і, як виявилося, надзвичайно успішним.

У центрі сюжету кожної частини (їх більше 10-ти) головний герой — Джон Крамер, він полює на людей та примушує зіграти в гру: щоб вижити, потрібно робити жахливі речі з собою або іншим учасником. Чи не найцікавіше у франшизі — причино-наслідковий зв’язок. Джон Крамер пояснює всім учасникам, чому саме вони стали жертвою його гри та який зв’язок вони мають з усіма іншими.

"П’ятниця 13-те" (1980)

Сьоме місце;

Бюджет: $550 тис.;

Касові збори: $59 млн;

Окупність: 107 разів.

Класика слешер-горору, який був одним з основоположників жанру та запустив легендарну франшизу в історії кіно. За сюжетом, вожаті перед початком сезону приїжджають до літнього табору, де раптово почали зникати люди. Це Джейсон Вурхіз вийшов на полювання!

Кошторис фільму був настільки малим, що творцям доводилося тричі переписувати сценарій, аби уникнути лишніх витрат. Втім, щойно фільм вийшов у прокат — касові збори сягнули захмарних 59 мільйонів доларів, завдяки цьому вдалось окупити картину понад сотню разів.

"Гелловін" (1978)

Шосте місце;

Бюджет: $325 тис.;

Касові збори: $70 млн;

Окупність: 215 разів.

Образ культового вбивці Майклама Маєрса став одним з найстрашніших у ті роки. Прем’єра першої частини припала саме на святкування Гелловіну, тож при скромному бюджеті $325 тис. фільм зібрав аж $70 млн та приніс творцям чималі прибутки.

Ця франшиза стала знаковою для Джемі Лі Кертіс, яка знімалася там аж до 2022 року. На екрані перед нами постає серійний вбивця — Майкл Маєрс, якому вдається втекти з психіатричної лікарні. Під час Гелловіну він влаштовує криваву різанину.

"Роккі" (1976)

П'яте місце;

Бюджет: $1 млн;

Касові збори: $225 млн;

Окупність: 225 разів.

Початок успішної кар’єри Сільвестра Сталлоне, який сам написав сценарій до фільму та відмовлявся його продавати, якщо не зіграє там головну роль.

Історія про витримку та віру маловідомого боксера, якому випав шанс потрапити на справжній ринг та досягнути успіху. Картина заклала початок цілій франшизі, стала символом наполегливості та взірцем спортивних драм. Сільвестр Сталлоне прокинувся знаменитістю, а творці отримали три премії "Оскар" та численні прибутки.

"Шалений Макс" (1979)

Четверте місце;

Бюджет: $400 тис.;

Касові збори: $100 млн;

Окупність: 250 разів.

Перший фільм з франшизи "Шалений Макс" про зруйнований світ майбутнього, де панує беззаконня, а банди байкерів контролюють дороги.

Історія захопила глядача видовищним екшином, який тоді виконували наживо, і окупилась у прокаті аж у 250 разів. Такий результат означав лише одне — початок франшизи. До речі, попереду шоста частина: Джордж Міллер підтвердив продовження з Томом Гарді в головній ролі.

"Ель Маріачі" (1992)

Третє місце;

Бюджет: $7 тис.;

Касові збори: $2 млн;

Окупність: 285 разів.

Фільм прославився не лише своїм мікробюджетом — всього $7 тис., але й виробництвом. Роберт Родрігес сам був режисером, сценаристом, оператором, монтажером та звукорежисером, актори не професійні, а зйомки проходили переважно без дозволу.

У результаті історію про мандрівного музиканта в мексиканському містечку, якого вплутують в кримінальну сутичку, викупила Columbia Pictures, випустивши фільм у прокат. Картина окупилася у 285 разів, а Роберт Родрігес довів, що бюджет не визначає масштаб.

"Відьма з Блер: Курсова з того світу" (1999)

Друге місце ;

Бюджет: $60 тис.;

Касові збори: $248 млн;

Окупність: 4100 разів.

Троє студентів їдуть в ліс біля міста Мериленд, щоб зняти документальний фільм про місцеву легенду — відьму з Блер. Згодом герої губляться, а вся поїздка перетворюється на суцільний жах, свідками якого стали глядачі.

У 1999 році цій стрічці вдалося підняти шалений попит на жанр та довести, що таке кіно коштує дешево, але при цьому лякає сильніше та заробляє більше. Творці підсилили ажіотаж, коли в 1999-му створили сайт, де писало, що герої зникли насправді. Глядачі повірили, що насправді дивляться віднайдену плівку зниклих людей. Такі псевдодокументальні фільми — просто топ!

"Паранормальне явище" (2007)

Перше місце;

Бюджет: $15 тис.;

Касові збори: $193 млн;

Окупність: 12 866 разів.

Після "Відьми з Блер" прорив у псевдодокументальних горорах відбувся у 2007 році завдяки "Паранормальному явищу". У центрі сюжету подружня пара, яка помітила в будинку паранормальну активність, тому жартома вирішує поставити камеру у спальні. Те, що вдається зафіксувати, лякає навіть глядача через екран. Більшість сцен у фільмі зняті вночі за допомогою камери відеоспостереження, а решта сцен — від першої особи.

Головні інструменти у фільмі — тиша та звуки. Глядача разом з героями поступово паралізує страх. Фільм став "вірусним" у прокаті й окупив себе в 12 866 разів, за що отримав статус найприбутковішого фільму в історії. Згодом творці зняли продовження, де пояснили, чому це сталося.

