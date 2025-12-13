Повертають жагу до життя: 7 фільмів, які треба подивитись на Різдво

Дехто вважає, що переглядати фільми кілька разів — дивно. Інші навпаки отримують від цього справжнє задоволення. Мовляв, повернення до джерел — особливий ритуал, що навертає до приємних спогадів. Якщо це ваш випадок, просимо ознайомтесь з нашим чудовим новорічним кіномарафоном.

Фільми із сьогоднішнього списку — дуже особливі, цікаві та багато у чому повчальні. Кінооглядач Андрій Пушкаш ділиться своєю тематичною добіркою, яку він переглядає щороку саме на Різдво та Новий рік.

"Я належу до тих, хто полюбляє знову і знову переглядати улюблені фільми. До деяких картин повертаюся щороку, як правило, — взимку. Ця традиція допомагає створити святкову атмосферу", — розповідає Андрій.

"Різдвяна історія" (2009)

рейтинг iMDB – 6.8

Анімована адаптація класичного твору Чарльза Дікенса від студії Disney. Перед нами виникає атмосфера Вікторіанської Англії та історія Ебенізера Скруджа, до якого через його жорстокість та жадібність навідались три духи Різдва.

Глядачі стануть свідками переродження головного героя, коли йому дають можливість повернутися у минуле і подивитися на себе збоку, а потім оцінити теперішнє та побачити страшне майбутнє.

У 2009 це був найдорожчий проєкт Disney, на який студія витратила понад 200 млн. Значна частина суми пішла на дорогу технологію зйомки motion capture (всі герої грали свої ролі в спеціальних костюмах із захопленням рухів, а за допомогою CGI додавати декорації та все інше).

"Різдвяну історію" всі вважають сімейним твором, проте екранізація Роберта Земекіса вийшла настільки похмурою, що їй дали рейтинг PG (12+). Ця екранізація нагадує, що Різдво — це про милосердя, доброту та благодійність.

"Крампус" (2015)

рейтинг iMDB – 6.2

"Крампус прийшов не нагороджувати, а карати. Не роздавати, а забирати!" — ця цитата з фільму закарбувалася в моїй пам’ять ще з підліткового віку, здається, на все життя.

Бачимо екранізацію європейського язичницького фольклору про Крампуса — рогату істоту, що карає дітей під час свят.

"Попри жанр жахів та невисокі рейтинги, ця історія чомусь припала мені до душі, особливо через фінал. Вона показала що буває, коли вмирає дух Різдва, коли втрачаєш надію та забуваєш про віру!" — розповідає Андрій.

"Реальне кохання" (2003)

рейтинг iMDB — 7.5

"Любов серед нас", — говорить нам ця неймовірна романтична комедія. Фільм показує різні форми кохання: від щасливого та щирого до болісного та складного.

Глядачам покажуть історію дружини, яка дізнається про зраду чоловіка; сором’язливої дівчини, до нестями закоханої у свого колегу; чоловіка, закоханого у дружину свого друга. І це лише частина з дев’яти сюжетних ліній, що переплітаються у фіналі. Вони доводять, що кохання присутнє у житті кожного з нас.

"Відпустка за обміном" (2006)

рейтинг iMDB — 7.5

Ще одна класика серед зимових романтичних комедій. Дві героїні, розчаровані в особистому житті, наважуються на сміливий крок і спонтанно обмінюються будинками на Різдво. Одна їде в Лондон, інша — до Лос-Анджелеса.

Дівчата переосмислять своє життя та цінності. Кожна з них, окрім відпочинку, знайде те, чого їй так не вистачало: хтось кохання, а хтось — спокій. Фільм про емоційне відновлення, пошук себе, магію Різдва та кохання.

Неймовірна музика Ганса Циммера доповнить враження та зробить перегляд фільму ще більш зворушливим.

"Полярний експрес" (2004)

рейтинг iMDB — 6.6

Один із перших повнометражних фільмів в історії, де використана технологія motion capture (ще за довго до "Аватара"). Сюжет адаптовано з казки Кріса Вана Олсбурга — йдеться про хлопчика, який напередодні Різдва перестав вірити в Санту. Тієї ночі біля його будинку зупинився чарівний потяг — Полярний експрес, що везе дітей на Північний полюс, аби особисто зустрітися з Санта Клаусом.

Під час подорожі головний герой знайомиться з іншими дітьми, вони також перестали вірити в Різдво, та переживає низку пригод. Зрештою, він зустрічає Санту та відроджує віру.

Фільм про дружбу, сміливість та віру, — ідеально підходить для зимових вечорів. Чого тільки вартує ось ця цитата: "Колись більшість моїх друзів могли чути цей дзвоник, але пройшли роки, і вони перестали його чути. Навіть маленька Сара під час одного зі Святвечорів не змогла почути його. Хоч я подорослішав, цей дзвоник досі дзвенить для мене, як і для усіх тих, хто справді вірить".

"Сам вдома" та "Сам вдома 2"

рейтинг iMDB — 7.7

рейтинг iMDB — 6.9

Той випадок, коли кіномистецтво стає частиною свята для більшості із нас. Хто б щоб не казав, та для багатьох "Сам вдома" є справді дуже важливим фільмом. Він асоціюється з тими безтурботними часами, сповненими родинного затишку та тепла. І це справді дуже веселі комедії.

До речі, мало хто знає, що режисер перших двох частин "Сам вдома" — Кріс Коламбус, він також зняв перші дві частини культового "Гаррі Поттера".

