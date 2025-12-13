Возвращают жажду к жизни: 7 фильмов, которые нужно посмотреть на Рождество

Кое-кто считает, что пересматривать фильмы по несколько раз — странно. Другие наоборот получают от этого настоящее удовольствие. Мол, возвращение к истокам — особый ритуал, вызывающий приятные воспоминания. Если это ваш случай, просим ознакомиться с нашим замечательным новогодним киномарафоном.

Фильмы из сегодняшнего списка — особенные, интересные и во многом поучительные. Обозреватель кино Андрей Пушкаш делится своей тематической подборкой, которую он просматривает ежегодно именно на Рождество и Новый год.

"Я отношусь к людям, которые любят снова и снова пересматривать любимые фильмы. К некоторым картинам возвращаюсь каждый год, как правило, — зимой. Эта традиция помогает создать праздничную атмосферу", — рассказывает Андрей.

"Рождественская история" (2009)

рейтинг iMDB — 6.8

Анимированная адаптация классического произведения Чарльза Диккенса от студии Disney. Перед нами возникает атмосфера Викторианской Англии и история Эбенизера Скруджа, к которому из-за его жестокости и жадности наведались три духа Рождества.

Зрители станут свидетелями перерождения главного героя, когда ему дают возможность вернуться в прошлое и посмотреть на себя со стороны, а потом оценить настоящее и увидеть страшное будущее.

В 2009 это был самый дорогой проект Disney, на который студия потратила более 200 млн. Значительная часть суммы ушла на дорогостоящую технологию съемки motion capture (все герои играли свои роли в специальных костюмах с захватом движений, а с помощью CGI добавлять декорации и все остальное).

"Рождественскую историю" все считают семейным произведением, однако экранизация Роберта Земекиса получилась настолько мрачной, что ей дали рейтинг PG (12+). Эта экранизация напоминает, что Рождество — это о милосердии, доброте и благотворительности.

"Крампус" (2015)

рейтинг iMDB — 6.2

"Крампус пришел не награждать, а наказывать. Не раздавать, а забирать!" — эта цитата из фильма запечатлелась в моей памяти еще с подросткового возраста, кажется, на всю жизнь.

Видим экранизацию европейского языческого фольклора о Крампусе — рогатом существе, которое наказывает детей во время праздников.

"Несмотря на жанр ужасов и невысокие рейтинги, эта история почему-то пришлась мне по душе, особенно из-за финала. Она показала что бывает, когда умирает дух Рождества, когда теряешь надежду и забываешь о вере!" — рассказывает Андрей.

"Реальная любовь" (2003)

рейтинг iMDB — 7.5

"Любовь среди нас", — говорит нам эта невероятная романтическая комедия. Фильм показывает различные формы любви: от счастливой и искренней до мучительной и сложной.

Зрителям покажут историю жены, которая узнает об измене мужа; застенчивой девушки, безумно влюбленной в своего коллегу; мужчины, влюбленного в жену своего друга. И это лишь часть из девяти сюжетных линий, переплетающихся в финале. Они доказывают, что любовь присутствует в жизни каждого из нас.

"Отпуск по обмену" (2006)

рейтинг iMDB — 7.5

Еще одна классика среди зимних романтических комедий. Две героини, разочарованные в личной жизни, решаются на смелый шаг и спонтанно обмениваются домами на Рождество. Одна уезжает в Лондон, другая — в Лос-Анджелес.

Девушки переосмыслят свою жизнь и ценности. Каждая из них, кроме отдыха, найдет то, чего ей так не хватало: кто-то любовь, а кто-то — покой. Фильм об эмоциональном восстановлении, поиске себя, магии Рождества и любви.

Невероятная музыка Ганса Циммера дополнит впечатление и сделает просмотр фильма еще более трогательным.

"Полярный экспресс" (2004)

рейтинг iMDB — 6.6

Один из первых полнометражных фильмов в истории, где использована технология motion capture (еще задолго до "Аватара"). Сюжет адаптирован из сказки Криса Вана Олсбурга — речь идет о мальчике, который накануне Рождества перестал верить в Санту. В ту ночь возле его дома остановился волшебный поезд — Полярный экспресс, который везет детей на Северный полюс, чтобы лично встретиться с Санта Клаусом.

Во время путешествия главный герой знакомится с другими детьми, они также перестали верить в Рождество, и переживает ряд приключений. В конце концов, он встречает Санту и возрождает веру.

Фильм о дружбе, смелости и вере, — идеально подходит для зимних вечеров. Чего только стоит вот эта цитата: "Когда-то большинство моих друзей могли слышать этот колокол, но прошли годы, и они перестали его слышать. Даже маленькая Сара во время одного из Сочельников не смогла услышать его. Хотя я повзрослел, этот колокол до сих пор звенит для меня, как и для всех тех, кто действительно верит".

"Один дома" и "Один дома 2"

рейтинг iMDB — 7.7

рейтинг iMDB — 6.9

Тот случай, когда киноискусство становится частью праздника для большинства из нас. Кто бы чтобы не говорил, но для многих "Один дома" является действительно очень важным фильмом. Он ассоциируется с теми беззаботными временами, полными семейного уюта и тепла. И это действительно очень веселые комедии.

Кстати, мало кто знает, что режиссер первых двух частей "Один дома" — Крис Коламбус, он также снял первые две части культового "Гарри Поттера".

